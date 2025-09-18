המשטרה עצרה שני חשודים נוספים בהצתה סמוך למעון רה"מ בירושלים

המשטרה עצרה שני חשודים נוספים בהצתה סמוך למעון רה"מ
בכך עלה מספר החשודים שנעצר בחשד להצתת רכב והבערת פחים בשכונת רחביה לחמישה • בית המשפט נעתר לבקשות המשטרה להאריך את מעצרם
מחבר ורד פלמן
אירוע ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה, מוקדם יותר החודש
אירוע ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה, מוקדם יותר החודש צילום: דוברות המשטרה

המשטרה עצרה שני חשודים נוספים בהבערת פחים והצתת רכב בשכונת רחביה, סמוך למעון ראש הממשלה. כך הודיעה היום (חמישי) המשטרה.

על פי הודעת המשטרה, מאז המקרה נפתחה חקירה במסגרתה שוטרי תחנת מוריה עצרו עד כה חמישה חשודים. בימים האחרונים בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצר חלק מהמוערבים בכמה ימים נוספים לצורך המשך החקירה. שניים נוספים יובאו היום לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. חקירת המקרה נמשכת.

"מדובר במעשים מתוכננים שבוצעו בלב שכונת מגורים מאוכלסת, באופן שהיו עלולים לגרום להתפשטות מהירה של האש, לסיכון חיי אדם ולפגיעה חמורה ברכושו", נכתב בהודעת המשטרה. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע לכל מי שהיה מעורב בעבירות חמורות אלו, ולמצות עמו את הדין".

