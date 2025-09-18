כביש 4 וגשר המיתרים נחסמו על ידי מפגינים חרדים נגד חוק הגיוס, קצין משטרה הכה מפגין סמוך לבני ברק

המוני מפגינים חרדים חסמו כבישים בירושלים ובבני ברק במחאה נגד חוק הגיוס. במשטרה בודקים תיעוד חריג: קצין הכה מפגין על הכביש

המוני מפגינים חרדים נגד חוק הגיוס חסמו מוקדם יותר היום (חמישי) את כביש 4 בכניסה לבני ברק ואת הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים במחאה נגד חוק הגיוס. המשטרה הכריזה על ההפגנות כלא חוקיות, ופינתה את המפגינים מהכביש.

במהלך ההפגנה בכביש 4, קצין משטרה תועד מכה את אחד המפגינים במהלך הדיפתו מהכביש. מפקד מחוז תל אביב במשטרה צפה בתיעוד והנחה על בדיקת האירוע והעברת הקצין לתפקיד מנהלי עד לתום הבדיקה.

במהלך הפגנת חרדים בכביש 4, קצין משטרה תועד מכה מפגין. מפקד מחוז ת"א הורה לבחון את האירוע ולהעביר את השוטר מתפקידו עד לבירור האירוע | תיעוד



אתמול (רביעי) תקפו מפגינים חרדים בכפר יונה רכב של המשטרה הצבאית שהוביל, בין היתר, עריק חרדי למעצר. המפגינים יידו על הרכב אבנים וריססו לעברו גז מדמיע. שני חיילים נפצעו באורח קל, והעריק נמלט.

מדובר צה"ל נמסר: "צה”ל רואה בחומרה את האירוע ומגנה כל פעולה נגד משרתי צה״ל, המבקשים לאכוף את חובת הדין. צה״ל ימשיך לפעול על פי חוק כנדרש".