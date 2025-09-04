החרדים מאיימים: ללא חוק גיוס - נכפה הצבעה על פיזור הכנסת באוקטובר

המפלגות החרדיות מאיימות כי יכפו את ההצבעה אם לא יושג נוסח מוסכם לחוק פטור מגיוס עד לסיום פגרת הכנסת. בהיעדר תמיכתם, הצבעה כזו תוכל להיערך רק בדצמבר

המפלגות החרדיות מאיימות לכפות הצבעה על פיזור הכנסת אם לא יושג חוק פטור מגיוס עד סוף הפגרה - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

החרדים מאיימים: נכפה הצבעה על פיזור הכנסת אם העבודה על חוק הגיוס לא תושלם עד סוף הפגרה

בהיעדר תמיכת החרדים, הצבעה על פיזור הכנסת תוכל להיערך רק בחודש דצמבר. זאת, בשל הכלל שקובע שחוק שנפל בהצבעה יוכל לעלות שוב רק חצי שנה לאחר מכן.

הדרך היחידה להקדים את ההצבעה היא בתמיכת יותר מ-61 ח"כים שיפנו ליו"ר הכנסת. החרדים מאיימים לחתום על דרישה כזו, שעליה כבר חתמו כבר כל חברי האופוזיציה אך טרם השיגו 61 קולות. בתמיכתם של החרדים, הצבעה על פיזור הכנסת תתקיים עם החזרה מהפגרה ב-19 באוקטובר.