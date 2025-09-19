בשל מחסור: הופחתה ב-20% כמות מנות הדם לבתי החולים

מחסור גדול של מנות דם במאגר: בנק הדם של מד"א הפחית את את כמות המנות שהוא מספק לבתי החולים ב-20% מהנדרש. כך פרסמנו היום (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

בבנק הדם של מד"א חווים ירידה בתרומות הדם כחלק ממגמה של כמה שנים, אך השנה ירדה כמות מנות הדם בבנק אל מתחת לקו האדום. בתקופת שגרה מחזיק בנק הדם כ-7,000 מנות, שזו כמות המינימום הנדרשת. אולם כיום קיימות כ-6,000 מנות בלבד.

בגלל המחסור החליטו בבנק הדם לנקוט בצעד של חיסכון במנות, ולספק לבתי החולים כ-20% פחות מהכמות הנדרשת. סוג הדם הבולט בהיעדרו במנות שחסרות הוא O-. סגנית מנהל שירותי הדם של מד"א, ד"ר מרינה איזק, אמרה כי במצבים מסוימים ומתוך מצוקה במד"א מספקים מנות לא מדויקות באופן שלא מסכן את החולים.

הגירעון הנוכחי במנות דם נגרם כתוצאה מתקופת הקיץ, שבה אנשים יוצאים לחופשות, דבר שמורגש היטב בכמות התורמים. במד"א חוששים שבשבועות הקרובים, עקב תקופת החגים, תהיה ירידה נוספת בתרומות - ולכן קוראים לציבור להגיע לתרום. נקודות התרמה ייפתחו גם בערב החג וגם במוצאי החג כדי לעודד את הציבור להגיע.