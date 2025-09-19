בשל מחסור: הופחתה ב-20% כמות מנות הדם לבתי החולים

בשל מחסור: הופחתה ב-20% כמות מנות הדם לבתי החולים
במד"א דיווחו על מחסור חמור במנות דם ועל "צעדי חיסכון" שנאלצו לעשות | הסיבות לגירעון במנות - וסוג הדם שנמצא במחסור חמור
מחבר קטי דור
Getting your Trinity Audio player ready...
אנשים תורמים דם בסמוך לגבול לבנון
אנשים תורמים דם בסמוך לגבול לבנון צילום: אייל מרגולין, פלאש 90

מחסור גדול של מנות דם במאגר: בנק הדם של מד"א הפחית את את כמות המנות שהוא מספק לבתי החולים ב-20% מהנדרש. כך פרסמנו היום (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

בבנק הדם של מד"א חווים ירידה בתרומות הדם כחלק ממגמה של כמה שנים, אך השנה ירדה כמות מנות הדם בבנק אל מתחת לקו האדום. בתקופת שגרה מחזיק בנק הדם כ-7,000 מנות, שזו כמות המינימום הנדרשת. אולם כיום קיימות כ-6,000 מנות בלבד.

בגלל המחסור החליטו בבנק הדם לנקוט בצעד של חיסכון במנות, ולספק לבתי החולים כ-20% פחות מהכמות הנדרשת. סוג הדם הבולט בהיעדרו במנות שחסרות הוא O-. סגנית מנהל שירותי הדם של מד"א, ד"ר מרינה איזק, אמרה כי במצבים מסוימים ומתוך מצוקה במד"א מספקים מנות לא מדויקות באופן שלא מסכן את החולים.

הגירעון הנוכחי במנות דם נגרם כתוצאה מתקופת הקיץ, שבה אנשים יוצאים לחופשות, דבר שמורגש היטב בכמות התורמים. במד"א חוששים שבשבועות הקרובים, עקב תקופת החגים, תהיה ירידה נוספת בתרומות - ולכן קוראים לציבור להגיע לתרום. נקודות התרמה ייפתחו גם בערב החג וגם במוצאי החג כדי לעודד את הציבור להגיע.

עוד בנושא

בית חולים, אילוסטרציה

נעקץ בטיול - ונדבק במלריה: בן 13 מאושפז במצב קשה

כלב דינגו, אילוסטרציה

עקב עלייה בנשיכות כלבים: מחסור בחיסוני כלבת למטיילים

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך