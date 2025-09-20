זיהום חיידקי בפגייה ברמב"ם: אחד הפגים מת ושלושה נוספים חלו

זיהום חיידקי בפגייה ברמב"ם: אחד הפגים מת, 3 נוספים חלו
הפגייה של בית החולים הודיעה למשרד הבריאות על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים עקב מקרי הזיהום והעומס במחלקה. בבית החולים מנסים לאתר את מקור הזיהום
מחבר קטי דור
Getting your Trinity Audio player ready...
פגייה
פגייה צילום: יעקב נעמי, פלאש 90

פג נפטר בבית חולים רמב"ם בחיפה ושלושה אחרים מטופלים בפגייה של בית החולים באמצעות טיפול אנטיביוטי. זאת לאחר שאצל ארבעת הפגים נמצא זיהום חיידקי. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

מצבם של שלושת הפגים המאושפזים יציב. הפגייה של בית החולים הודיעה למשרד הבריאות על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים עקב מקרי הזיהום והעומס במחלקה.

צוות הפגיה וצוות מניעת זיהומים של רמב"ם מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום ובמקביל ננקטו אמצעים למניעת הופעת הזיהום בפגים אחרים. ברמב"ם מדגישים שהאירוע מוגבל לפגיה ואין סיכון לתינוקות או למאושפזים במחלקות אחרות בבית החולים.

יש לציין כי פגיית רמב"ם היא אחת הפגיות הגדולות בישראל וזכתה בשנת 2024 לציונים הגבוהים במערכת הבריאות מטעם משרד הבריאות והיא מחוייבת למניעת זיהומים ולשקיפות מלאה מול הורי הפגים.

עוד בנושא

עזתים ממתינים לחלוקת סיוע הומניטרי ברצועה

רופאים קוראים לעצור את המלחמה: "משבר חסר תקדים בעזה"

בית חולים, אילוסטרציה

נעקץ בטיול - ונדבק במלריה: בן 13 מאושפז במצב קשה

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך