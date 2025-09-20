זיהום חיידקי בפגייה ברמב"ם: אחד הפגים מת ושלושה נוספים חלו

הפגייה של בית החולים הודיעה למשרד הבריאות על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים עקב מקרי הזיהום והעומס במחלקה. בבית החולים מנסים לאתר את מקור הזיהום

פג נפטר בבית חולים רמב"ם בחיפה ושלושה אחרים מטופלים בפגייה של בית החולים באמצעות טיפול אנטיביוטי. זאת לאחר שאצל ארבעת הפגים נמצא זיהום חיידקי. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

מצבם של שלושת הפגים המאושפזים יציב. הפגייה של בית החולים הודיעה למשרד הבריאות על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים עקב מקרי הזיהום והעומס במחלקה.

צוות הפגיה וצוות מניעת זיהומים של רמב"ם מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום ובמקביל ננקטו אמצעים למניעת הופעת הזיהום בפגים אחרים. ברמב"ם מדגישים שהאירוע מוגבל לפגיה ואין סיכון לתינוקות או למאושפזים במחלקות אחרות בבית החולים.

יש לציין כי פגיית רמב"ם היא אחת הפגיות הגדולות בישראל וזכתה בשנת 2024 לציונים הגבוהים במערכת הבריאות מטעם משרד הבריאות והיא מחוייבת למניעת זיהומים ולשקיפות מלאה מול הורי הפגים.