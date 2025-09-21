זוהה החיידק הקטלני שגרם למות פג ברמב"ם

בבית החולים רמב"ם עדכנו היום (ראשון) כי זיהו את החיידק הקטלני שגרם למותו של פג ולהידבקות של עוד שלושה במחלקה הייעודית. מדובר בחיידק מסוג אנטרובקטר, שמקורו במעיים והוא נפוץ בעיקר בבתי חולים, ונחשב מסכן חיים במיוחד בקרב פגים וחולים עם מערכת חיסון מוחלשת.

בפגייה ברמב"ם, הנחשבת לאחת הגדולות בארץ, הודיעו אמש כי בשלב זה הפסיקו לקבל פגים חדשים. שלושת הפגים שנדבקו - מצבם יציב והם מקבלים טיפול אנטיביוטי.

הדיווח על הימצאות החיידק הועבר ליחידה למחלות זיהומיות במשרד הבריאות. בבית החולים מבהירים כי האירוע מוגבל לפגייה ואין שום סכנה לתינוקות או מאושפזים אחרים.