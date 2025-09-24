גבר כבן 80 נעצר בחשד לרצח המטפלת שלו בירושלים

אישה בשנות ה-60 לחייה אותרה הערב (שלישי) ללא רוח חיים בדירה בשכונת קריית מנחם בירושלים. המשטרה עצרה גבר כבן 80 בחשד לרצח האישה, שהייתה המטפלת שלו.

למקום הוזעקו כוחות משטרה רבים מתחנת מוריה במחוז ירושלים שסגרו את הזירה, והחלו יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי באיסוף ממצאים במקום. כוחות רפואה שהגיעו לדירה נאלצו לקבוע את מותה של האישה.

החשוד שנעצר הובא לחקירה בתחנת המשטרה, שממשיכה לבחון את נסיבות המקרה. שכנים בבניין סיפרו לכאן חדשות כי "מדובר בבן אדם שקט ותמהוני". אחד מהם סיפר: "ראיתי שוטרים בכניסה לבניין ושאלתי מה הם מחפשים. הם אמרו שבאו בשביל נעדרת והם לא ידעו אם הוא (החשוד) בבית. עליתי לבית שלו, דפקתי בדלת והוא פתח. הוא אמר שמחפשים את המטפלת שלו אבל לא אמר שהוא עשה משהו".