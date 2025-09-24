גבר כבן 80 נעצר בחשד לרצח המטפלת שלו בירושלים

גבר כבן 80 נעצר בחשד לרצח המטפלת שלו בירושלים
האישה, בשנות ה-60 לחייה, אותרה ללא רוח חיים בדירה בשכונת קריית מנחם בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה לחקירה את הקשיש בו טיפלה
מחבר חיים גולדיטש
Getting your Trinity Audio player ready...
הבניין בו אותרה האישה בירושלים
הבניין בו אותרה האישה בירושלים צילום: דוברות המשטרה

אישה בשנות ה-60 לחייה אותרה הערב (שלישי) ללא רוח חיים בדירה בשכונת קריית מנחם בירושלים. המשטרה עצרה גבר כבן 80 בחשד לרצח האישה, שהייתה המטפלת שלו. 

למקום הוזעקו כוחות משטרה רבים מתחנת מוריה במחוז ירושלים שסגרו את הזירה, והחלו יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי באיסוף ממצאים במקום. כוחות רפואה שהגיעו לדירה נאלצו לקבוע את מותה של האישה.

החשוד שנעצר הובא לחקירה בתחנת המשטרה, שממשיכה לבחון את נסיבות המקרה. שכנים בבניין סיפרו לכאן חדשות כי "מדובר בבן אדם שקט ותמהוני". אחד מהם סיפר: "ראיתי שוטרים בכניסה לבניין ושאלתי מה הם מחפשים. הם אמרו שבאו בשביל נעדרת והם לא ידעו אם הוא (החשוד) בבית. עליתי לבית שלו, דפקתי בדלת והוא פתח. הוא אמר שמחפשים את המטפלת שלו אבל לא אמר שהוא עשה משהו".

עוד בנושא

-

חשד לרצח בפרדס חנה: בן 74 אותר ללא רוח חיים במוסד רפואי

לפני שנרצחה: המילים האחרונות של שרית אחמד

ההקלטה האחרונה של שרית לבת זוגה - רגעים לפני שנרצחה

תגיות |
בחירת העורכת
  • שרים מאיר אריאל
    מרגש ורלוונטי - גם 25 שנה אחרי מותו | שרים מאיר אריאל
  • חילונים, חרדים - ותורי ענק: איך נראה לילה בסופר רגע לפני ראש השנה?
    איך נראה לילה בסופר רגע לפני ראש השנה?
  • קובי אוז
    את לא רואה שאת תקועה? קובי אוז מכין אותנו לראש השנה
  • ״יום ראשון ששוברים דברים בבית ספר, גו״: הטרנד בטיקטוק שמעודד ונדליזם
    "בראשון שוברים דברים": הטרנד שמעודד להרוס את בית הספר
  • רועי זבטני
    "הגענו לאט ומאוחר מדי": הקצין שלחם בנחל עוז בעדות חשופה

אולי יעניין אותך