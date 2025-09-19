חשד לרצח בפרדס חנה: בן 74 אותר ללא רוח חיים במוסד רפואי

גבר בן 74 אותר היום (שישי) ללא סימני חיים במוסד לתשושי נפש בפרדס חנה. שוטרי מרחב מנשה שהגיעו לזירה סרקו את האזור ואיתרו במקום גבר בן 77, שנעצר בחשד לרצח.

מפרטי החקירה הראשונית עולה כי הנרצח מתגורר במוסד כבר שמונה שנים וכי החשוד ברצח הוא שותפו לחדר, תושב חדרה שהגיע אל בית האבות לפני 10 ימים. החשוד הגיע אל המוסד לאחר שבבית החולים "שער מנשה" מצאו שהוא כשיר לשהות שם. החשוד תקף וחנק למוות את שותפו לחדר, ככל הנראה כשהיה בהתקף פסיכוטי - ונעצר.

גופת הגבר התגלתה סמוך לשעה 16:00. פרמדיקית מד"א נאוה אנהנג, שהגיעה למקום, סיפרה: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".