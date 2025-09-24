משפחת אהל: “אלון התעוור בעין אחת - פציעתו החמירה בשבי”

עידית וקובי, הוריו של החטוף אלון, הגיבו לראשונה לסרטון בו תועד בנם ודיברו על מצבו הרפואי. השניים ביקשו מראש הממשלה נתניהו לחזור מהביקור בוושינגטון עם "הבשורה שכל עם ישראל מחכה לה"

עידית וקובי אהל, ההורים של החטוף אלון אהל, חשפו הערב (רביעי) פרטים חדשים על מצבו של בנם, לאחר שחמאס פרסם סרטון חדש שלו בערב ראש השנה. “זה לא העיניים של אלון. אלון התעוור בעין אחת”, אמרה עידית.

"ככל שאנחנו מסתכלים ככה אנחנו יותר מודאגים - רואים לגמרי שהעין הזו לא מתפקדת", המשיכה עידית. "אנחנו בחרדה גדולה לגבי העין השנייה של אלון. הפציעה של אלון החמירה מאוד, החמירה כתוצאה משבי אכזרי וטיפול לקוי ורשלני".

קובי אהל פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ערב יציאתו לארצות הברית: "נסיעה קריטית והיסטורית, עידית ואני מצפים שמהנסיעה הזו הוא יחזור עם בשורה, בשורה שכל עם ישראל מחכה לה". קובי קרא לשרי הקבינט "להיות אנושיים מספיק וחזקים" כדי לתת לנתניהו "את הגיבוי והכוח לשחרור החטופים".

עידית ביקשה שלא להפיץ את התיעוד של בנם: "סרטון טרור פסיכולוגי שנועד לפגוע בנו". היא הוסיפה כי לקראת יום כיפור היא מבקשת "לעשות את המעשה הנכון ולהחזיר הביתה את אלון וכל החטופים". ההורים שלחו מסר לאלון: "ילד יקר שלנו, תהיה חזק. החיבוק עם ענבר, רונן אמא ואבא קורה בקרוב".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי אמש שוחח נתניהו עם ההורים, בנוכחות מתאם השבויים והנעדרים גל הירש. על פי ההודעה, נתניהו תיאר בפניהם "מהלך משולב צבאי-מדיני שמתבצע ברציפות במאמץ להכריע את חמאס ולהשיב את כל החטופים".