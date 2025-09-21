לקראת פגישת נתניהו-טראמפ: לחץ בקבינט לריבונות ביו"ש

על רקע בליץ ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית, ישראל מתקרבת להחלטה על החלת ריבונות בחלק משטחי יהודה ושומרון. נתניהו צפוי לשוחח על הנושא עם טראמפ בשבוע הבא - בצל לחץ מתוך הקבינט למהלך. דיווח בארה"ב: טראמפ מתכנן פסגה עם מנהיגים ממדינות ערב בסוגיית המשך המלחמה בעזה

אחרי הצהרת בריטניה, אוסטרליה וקנדה על הכרה במדינה פלסטינית, ישראל מתקרבת להחלטה על ריבונות בחלק משטחי יהודה ושומרון. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

גורם ישראלי אמר הלילה לרשת סקיי הבריטית כי ישראל שוקלת סיפוח מלא או חלקי של שטחים ביו"ש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוחח על הנושא עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא, כשמופעל עליו לחץ מתוך הקבינט למהלך. המשמעות הישירה של ההכרה במדינה פלסטינית: שינוי המפות הרשמיות - ובחינת העלאת מעמד הנציגות הפלסטינית לכדי שגרירות. בתוך כך, פורסם הלילה בארצות הברית כי נשיא ארה"ב טראמפ מתכנן ביום שלישי פסגה עם מנהיגים ערביים בניו יורק בעניין המלחמה בעזה.

ישראל מתקרבת להחלת ריבונות חלקית על שטחים ביהודה ושומרון. ההכרעה תתקבל בפגישה בין נתניהו לטראמפ @gilicohen10 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/mvGXc2CYRv — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2025

קנדה, אוסטרליה ובריטניה הכריזו היום בזו אחר זו על הכרה במדינה פלסטינית, בשיאו של הצונאמי המדיני נגד ישראל. צרפת צפויה להצטרף להכרזה בקרוב. בישראל תקפו בחריפות את ההכרה, ושוקלים מספר צעדים בתגובה. ברשות הפלסטינית ובחמאס בירכו.

שרשרת ההכרזות מגיעות אחרי היוזמה הצרפתית להכרה במדינה פלסטינית שתיעשה השבוע בכינוס עצרת האו"ם בניו יורק, בה יקחו חלק נציגי צרפת, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, בלגיה, מלטה, פורטוגל, אנדורה, סן מרינו ולוקסמבורג. לאחר ההכרזה, יכירו 154 מדינות ב"פלסטין" - שהן 80% ממדינות העולם.

ישראל שוקלת צעדי תגובה בעקבות ההכרזה על ההכרה במדינה פלסטינית. בדיון קבינט שהתקיים בחודש שעבר דנו השרים באפשרות להחיל ריבונות על חלקים משטחי הגדה ובסנקציות נגד הרשות הפלסטינית.