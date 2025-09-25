תחזית מזג האוויר

הסתיו כבר כאן: גשם ראשון ירד הלילה (חמישי) ברחבי הארץ. גשמים ירדו בעיקר בצפון הארץ - בגליל, ברמת הגולן ובמישור החוף הצפוני. בתוך כך, החל ממחר צפויה מגמת התחממות.

במהלך היום ימשיך לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ וייתכן גם במרכזה. הגשם ייפסק עד הערב. היום תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. האווירה החורפית מלווה גם ברוחות מעט יותר חזקות בעיקר בהרי הצפון. הטמפרטורות בהרים יגיעו היום ל-24-25 מעלות. לאורך מישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב 28 מעלות ובאילת 33 מעלות. היום קריר מהרגיל לעונה ומעונן חלקית, אך כבר מחר תחול עלייה בטמפרטורות שתימשך בשבת וכך נפתח את השבוע הבא עם טמפרטורות רגילות לעונה.

הגשם הראשון תמיד משמח, האזינו לילד המקסים שהתרגש אמש מהגשם הראשון שירד בלוד:

צפו בגשם הסוער בטבריה:

לפי חברת מטאו-טק שירותי מטאורולוגיה בע"מ, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים.‏ ובשבת יהיה נאה, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה קרובות לממוצע העונתי.‏ בתחילת השבוע הבא, נאה עם התחממות נוספת, יעשה חם מעט מהרגיל לעונה בפנים הארץ ובהרים, וחם ולח במישור החוף.





כמויות הגשם שנמדדו לאורך הלילה ועד השעה 08:00 בבוקר:

כפר חסידים 25 מ"מ

חרשים 20 מ"מ

אבני איתן 16 מ"מ

שבי ציון 15 מ"מ

אילון 13 מ"מ

גשם הזיו 11 מ"מ

חיפה 9 מ"מ

כפר נחום 6 מ"מ

כרמיאל 5 מ"מ

צפת 2 מ"מ

אריאל 2 מ"מ

תיעוד: גשם בחופי הכינרת