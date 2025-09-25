חשד לרצח בכפר קרע: גבר בן 29 נורה למוות

חשד לרצח בכפר קרע: גבר בן 29 נורה למוות
המשטרה החלה לבצע חסימות באזור על מנת לאתר חשודים במעשה. הרקע לאירוע - פלילי. מתחילת השנה נרצחו 178 בני אדם בחברה הערבית
מחבר אורלי אלקלעי
אמבולנס מד"א, אילוסטרציה
אמבולנס מד"א, אילוסטרציה צילום: איל מרגולין, פלאש 90

פארס אבו פנה, כבן 29, נורה הבוקר (חמישי) למוות בכפר קרע. שוטרים שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים תוך ביצוע מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. מתחילת השנה נרצחו 178 בני אדם בחברה הערבית.

הקורבן ה-178, פארס אבו פנה

חובש רפואת חירום במד"א משה ברנר, סיפר: "הגבר שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אמש, נורה למוות באבו סנאן מילאד שחאדי בן ה-30. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, כשהרקע גם כן הוא פלילי. 

