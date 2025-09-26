כריש אותר בחוף י"א באשדוד, החופים בעיר נסגרו לרחצה

כריש אותר בחוף י"א באשדוד, החופים בעיר נסגרו לרחצה
מצילים בחופים סמוכים הונחו לבצע תצפיות בניסיון לאתר את הכריש • חוף י"א באשדוד נסגר עד להודעה חדשה
מחבר איציק זוארץ
תיעוד הכריש בחופי אשדוד, הבוקר
תיעוד הכריש בחופי אשדוד, הבוקר צילום: דוברות עיריית אשדוד

דרמה באשדוד: בחוף י"א נצפה היום (שישי) כריש. מיד כשאותר הכריש, הורו המצילים למתרחצים לצאת מן המים והניפו דגל שחור. גם שלט אזהרה הוצב במקום. עיריית אשדוד קראה לתושבים להישמע להנחיות ולהימנע מלהיכנס לים עד להודעה חדשה.

על פי ההערכות, מדובר בכריש-לוויתן, זן נדיר מאד שאינו מסוכן לבני אדם אך הרחצה בחופי אשדוד אסורה עד שיתברר אם אכן כך הדבר.

ד"ר אביעד שיינין ממרכז הדולפין והים באשדוד ובאוניברסיטת חיפה, מסר לכאן חדשות כי כריש-לוויתן נצפה רק ארבע פעמים בעבר בים התיכון.

בחודש יוני האחרון תועד בחופי אילת כריש-לוויתן. אורכו יכול להגיע עד 12 מטרים ומשקלו כ-20 טונות. מדובר במין מוגן בישראל ובסכנת הכחדה עולמית, בעיקר בגלל צייד מסחרי וחובבני.

חודשיים קודם לכן הותקף למוות בחוף חדרה ברק צח, תושב פתח תקווה בן 45, בידי כריש. חיפושים אחר גופתו נמשכו יותר מיממה.

