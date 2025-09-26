קמפיין גיוס כספים למען משפחתו של סמ"ר דמלאש שנפל בעזה

קמפיין גיוס כספים הוקם למען משפחתו של סמ"ר צ'אלצ'או שמעון דמלאש, לוחם בגדוד 932 בחטיבת הנח"ל שנפל בעיר עזה, על-ידי עמותת גרניט למען בוגרי הגדוד.

"צ׳לצ׳או דמלאש נפל בעזה והותיר משפחה כואבת. אנחנו, עמותת גרניט, מקימים פלטפורמה לשיקום וליווי עבור משפחתו וכלל המשפחות השכולות", נכתב בעמוד גיוס הכספים של העמותה.

"הוא היה בן, אח וחבר אהוב, שתמיד הקרין חום, רעות ואומץ לב. נפילתו השאירה חלל עצום בלב משפחתו ובקרב חבריו לגדוד אבל יחד עם הכאב הגדול, נולדה גם מחויבות - לא להשאיר את משפחתו, ואת שאר המשפחות השכולות של הגדוד, להתמודד לבד עם השבר

מורשת של אחווה".

"למדנו לאורך כל הדרך ש'המשפחה לא נעצרת בלחימה'. אחוות הלוחמים נמשכת גם אל מחוץ לשדה הקרב. החובה שלנו היא להמשיך לעמוד כתף אל כתף לצד המשפחות – להקיף אותן באהבה, ליווי ותמיכה, כדי שלא יחסר להן דבר".

לתרומות עבור משפחתו של סמ"ר דמלאש - לחצו כאן