גל שיחות מ"המודיעין האיראני" בישראל - ומה צריך לעשות?

גל שיחות מ"המודיעין האיראני" בישראל - ומה צריך לעשות?
משעות הבוקר ישראלים רבים מדווחים על קבלת שיחות בהן ניסיון גיוס של סוכנים איראנים. במשטרה ובערך הסייבר הדריכו: אין לענות לשיחה, ואם התקבלה יש לנתק ולחסום את המספר
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
שיחות מאיימות
שיחות מאיימות צילום: מערך הסייבר הלאומי
ישראל רבים דיווחו הבוקר (שבת) למשטרה ולמערך הסייבר הלאומי על שיחות שקיבלו ובהן ניסיון של גורמי מודיעין איראניים לגייס סוכנים. בשיחות שהתקבלו מושמעת הודעה מוקלטת בה נאמר כי "המודיעין האיראני מחפש סוכנים מוסמכים". 
השיחות מגיעות משני מספרים, אשר מתחילים בספרות 03-6817 ו-03-3067. מהמשטרה נמסר כי "מדובר בשיחות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור בזמן מלחמה ונסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל". 
ממערך הסייבר הלאומי נמסר כי מדובר בניסיונות הפחדה, וכי מענה לשיחה לא יכול לפגוע במכשיר הטלפון עצמו. המשטרה ומערך הסייבר הדריכו לא לענות לשיחות שמתקבלות ממספרים כפי שנכתב מעלה, וכי אם שיחה נענתה יש לנתק מבלי ללחוץ על אף ספרה, ולחסום את המספר. 

עוד בנושא

1

"מכונה דיגיטלית קטלנית": יחידת הסייבר הסודית בצה"ל - נחשפת

תורי ענק בנמל התעופה בבריסל

בעקבות מתקפת סייבר: שיבושים במספר נמלי תעופה באירופה

תגיות |
בחירת העורכת
  • אינתיפדה
    הזכרונות מהתקופה ששינתה את פני צה"ל | חוזרים לאינתיפאדה
  • ליב שרייבר, שרון אוסבורן, ג'ין סימונס
    כ-1,200 אמנים בהוליווד גינו את חרם הקולנוענים על ישראל
  • גיא מנסטר, מתוך הסדרה "ילד רע"
    כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי
  • הבדואי הציוני
    הבדואי הציוני שמייעץ לראש הממשלה | ערבים לזה
  • רובוט בעבודה
    אז מתי ה-AI ייקח לכולנו את העבודה?

אולי יעניין אותך