גל שיחות מ"המודיעין האיראני" בישראל - ומה צריך לעשות?

משעות הבוקר ישראלים רבים מדווחים על קבלת שיחות בהן ניסיון גיוס של סוכנים איראנים. במשטרה ובערך הסייבר הדריכו: אין לענות לשיחה, ואם התקבלה יש לנתק ולחסום את המספר

ישראל רבים דיווחו הבוקר (שבת) למשטרה ולמערך הסייבר הלאומי על שיחות שקיבלו ובהן ניסיון של גורמי מודיעין איראניים לגייס סוכנים. בשיחות שהתקבלו מושמעת הודעה מוקלטת בה נאמר כי "המודיעין האיראני מחפש סוכנים מוסמכים".

השיחות מגיעות משני מספרים, אשר מתחילים בספרות 03-6817 ו-03-3067. מהמשטרה נמסר כי "מדובר בשיחות שיש בהן כדי לעורר תבהלה בציבור בזמן מלחמה ונסיונות של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל".

ממערך הסייבר הלאומי נמסר כי מדובר בניסיונות הפחדה, וכי מענה לשיחה לא יכול לפגוע במכשיר הטלפון עצמו. המשטרה ומערך הסייבר הדריכו לא לענות לשיחות שמתקבלות ממספרים כפי שנכתב מעלה, וכי אם שיחה נענתה יש לנתק מבלי ללחוץ על אף ספרה, ולחסום את המספר.