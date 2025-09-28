שמעון גוטמן, בן 81 מירושלים, הוא החשוד ברצח חביבה ושדי

שמעון גוטמן (81) הוא החשוד ברצח המטפלת שלו, חביבה ושדי בת ה-67 במותה. ושדי אותרה ללא רוח חיים בדירה בשכונת קריית מנחם בירושלים. זמן קצר לאחר מכן, המשטרה עצרה גבר כבן 80 בחשד לרצח מי שהייתה המטפלת שלו.

עם מעצרו, הוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה, שממשיכה לבחון את נסיבות המקרה. שכנים בבניין סיפרו לכאן חדשות כי "מדובר בבן אדם שקט ותמהוני". אחד מהם סיפר: "ראיתי שוטרים בכניסה לבניין ושאלתי מה הם מחפשים. הם אמרו שבאו בשביל נעדרת והם לא ידעו אם הוא (החשוד) בבית. עליתי לבית שלו, דפקתי בדלת והוא פתח. הוא אמר שמחפשים את המטפלת שלו אבל לא אמר שהוא עשה משהו".

ושדי נעדרה מאז יום שני בבוקר ולפי הודעת המשטרה, שביקשה עזרה בחיפושים, היא נראתה לאחרונה באזור 8:20 בבוקר ברחוב איסלנד בקרית מנחם בירושלים. לבסוף היא נמצאה בבית המטופל שלה אתמול בערב באותו הרחוב.

לפי מה שסיפר אחד השכנים לכאן חדשות, השוטרים הגיעו כבר בבוקר ולקחו את החשוד לחקירה - אך רק בצהריים, כשחזרו שוב, עלו לדירות ושעה לפחות אחרי זה מצאו את גופתה בביתו.