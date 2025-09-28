תושב גבעתיים נעצר לאחר שהפגין מול בית של ח"כ

המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) תושב גבעתיים בן 56 שהפגין מחוץ לביתו של חבר כנסת בתל אביב. במהלך המעצר נפצע קצין משטרה שפרק את הכתף.

על פי הודעת המשטרה: "שוטרים שהגיעו למקום הבחינו במספר מפגינים וביניהם החשוד שנכח במקום בתוך רכבו, בזמן שהוא כרז במגפון בניגוד להחלטת בג"צ ותנאי מחאה מול בתי אישיים".

החשוד שלא נשמע להוראת השוטרים נעל עצמו ברכב והתנגד פיזית לפתיחת הרכב. על פי המשטרה בעת ניסיון של השוטרים לפתוח את הרכב נפצע קצין המשטרה.

המשטרה מייחסת לחשוד הפרת הוראה חוקית, תקיפה והכשלת שוטר. מנגד, בקבוצת "מחאת השכנים" מתחו ביקורת על המעצר וטוענים: "מעצר אלים בניסיון להשתיק את המחאה".