פעילים שפכו צבע מול ביתו של הרמטכ"ל, כ"ץ ונתניהו גינו

פעילי מחאה שפכו היום (חמישי) צבע אדום לפני ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, במחאה על המשך הלחימה בעזה. חמישה פעילים נעצרו, וראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ גינו את המעשה.

הפעילים, מתנועת "עומדים ביחד" יחד עם חיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים", שפכו צבע אדום מול בית הרמטכ"ל. בהודעה שהוציא ארגון "עומדים ביחד" נמסר כי הצבע האדום הוא "סימן לנהרות הדם שיישפכו אם ישראל תצא לכיבוש עזה שוב, תסכן את החטופים ותהרוג חפים מפשע".

מראש הממשלה נמסר בתגובה למעשים: "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. צה"ל בהובלת הרמטכ"ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

מטעם שר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה עם העבריינים את הדין ותעניש אותם במלוא החומרה".

ביום שני האחרון אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא בקשר עקבי עם נתניהו, והוסיף אודות המלחמה בעזה כי הוא "חושב שבשבועיים-שלושה הקרובים יהיה סוף החלטי למלחמה". "אסור לשכוח את 7 באוקטובר אבל צריך לסיים את זה" אמר הנשיא האמריקני.

נוסף על כך, אמר הנשיא טראמפ כי נשארו "קצת פחות מ-20 חטופים" משום ש"אחד או שניים מהם כנראה מתים". עוד אמר הנשיא האמריקני כי הוא לא שמע על תקיפת בית החולים בחאן יונס.