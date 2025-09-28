בית המשפט המחוזי בלוד קבע כי הלינץ׳ בוצע "ממניע לאומני, ובנסיבות של מעשה טרור". לפי הסדר הטיעון שנחתם בעבר בין הפרקליטות לנאשמים, סעיף הרצח הוסר מכתב האישום

בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (ראשון) עד 14 שנות מאסר על שמונת הנאשמים בלינץ' בו נהרג יגאל יהושוע במהלך מבצע "שומר חומות" ב-2021. על נאשם אחד נגזרו 14 שנים, על שניים נוספים 13.5 שנים, שלושה נאשמים ייכנסו לכלא ל-13 שנים, נאשם שביעי ל-12 ונאשם שמיני לשלוש שנים.

לפי הסדר הטיעון שנחתם בין הפרקליטות לנאשמים, סעיף הרצח הוסר מכתב האישום. תחת זאת יוחסו להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא בנסיבות מעשה טרור, חבלה במזיד ברכב ממניע גזעני ומעשה טרור של יידוי אבנים לעבר כלי תחבורה.

במסגרת ההסדר, הודו הנאשמים בעבירות אלה, למעט הסעיפים שייחסו להם מניע גזעני וטרור. אך היום במסגרת גזר הדין קבע בית המשפט כי הלינץ׳ בוצע "ממניע לאומני, ובנסיבות של מעשה טרור".

יגאל יהושע, תושב לוד בן 56, נהרג במהלך לינץ' בפרעות האלימות בעיר שהיו במהלך מבצע שומר חומות. הוא שהותקף בידי ערבים תושבי העיר, שהשליכו עליו לבנה ופגעו. אירה, אלמנתו, סיפרה אז לכאן חדשות: "הוא נסע בכביש שמחבר את השכונה והותקף. כל החלון ליד הנהג היה שבור. הוא הצליח להגיע לחנייה של הבית אבל לא הצליח להחנות, הוא נכנס בין רכבים וישר קפצו עליו".