יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות נגד השר קיש: "אכזבה אישית"

פרופ' דניאל חיימוביץ' טוען כי שר החינוך מנסה לקדם את מינוי מקורבו לתפקיד סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה תוך הפרת סיכומים בנושא. פרופ' חיימוביץ' במכתב לקיש: "שלחת מסר לפיו הבטחת שר חינוך היא קליפה ריקה"

יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, פרופ' דניאל חיימוביץ' יצא היום (ראשון) למתקפה נגד שר החינוך יואב קיש. זאת בעקבות כוונתו של קיש למנות השבוע את מקורבו פרופ׳ דודי שוורץ לסגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ללא תיאום עם ראשי האוניברסיטאות.

פרופ' חיימוביץ' כתב בין היתר: "למרות סיכום מפורש בינך לביני כיו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, סיכום עליו חזרת לא אחת בפורומים שונים ובאוזני אנשים שונים, הפרת את התחייבותך – בחירת סיו"ר המל"ג בהסכמה".

פרופ' חיימוביץ' המשיך וכתב: "כשר החינוך של מדינת ישראל שלחת פעם נוספת מסר, שהבטחת שר החינוך היא קליפה ריקה, אמירה בעלמא שאין כל כוונה לקיימה. אני חש אכזבה באופן אישי, ומבקש להביא את הדברים לידיעתך גם בשם נשיאי אוניברסיטאות המחקר".

פרופ' חיימוביץ' סיים את מכתבו בקריאה לשר קיש לדחות את ההצבעה על המינוי ולחזור להידברות עם ועד ראשי האוניברסיטאות.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מנסה קיש לקדם את פרופ דודי שוורץ מהקריה האקדמית אונו לתפקיד סגן יו"ר המל"ג. לפני כשנתיים נכשל קיש במהלך כשהמועצה הצביעה נגד מינוי של שוורץ לתפקיד.