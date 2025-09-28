5 חברים בארגון פשע מוסלי נעצרו בחשד לסחיטה ואיומים

העצורים חשודים במעורבות באירועים פליליים בהם השלכת מטען חבלה ורימון לעבר אולמות אירועים באשקלון לפני כחודש

שוטרי להב 433 עצרו הבוקר (ראשון) שבעה בני אדם בהם 5 המשתייכים לארגון הפשע מוסלי בחשד לסחיטה ואיומים.

השבעה חשודים במעורבות באירועים פליליים בהם השלכת מטען חבלה ורימון לעבר אולמות אירועים באשקלון לפני כחודש. בלא נפגעים. השבעה יובאו מאוחר יותר להארכת מעצרם.

מהמשטרה נמסר: "במסגרת המאבק של משטרת ישראל בפשיעה החמורה, ביצעה היאחב"ל בלהב 433 יחד עם כלבן משטרה ולוחמי יס"מ ת"א, בתום חקירה סמויה מעצרם של 7 חשודים באזור גוש דן, שהובאו לחקירה במשרדי יאחב"ל".

עוד נמסר: "החשודים נעצרו לאחר שהתגבשה תשתית ראייתית לעבירות סחיטה חמורות, שכללו השלכת רימון ומטען לעבר אולמות אירועים באשקלון בחודש אוגוסט, איומים ודרישות כספיות מאנשי עסקים לגיטימיים".