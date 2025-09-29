"אם זה היה מישהו מכוחותינו - שיסיר מעליו אשמה, שיחיה"

לירון קב, שכלה אתמול את בנה, סמ"ר עינבר אברהם קב, לוחם צנחנים בן 20, בפיגוע שאירע סמוך לקדומים. בריאיון לתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב', סיפרה על הלוחם האמיץ שהיה - ועל הפרידה האחרונה שלהם.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב'

את הדפיקה הנוראית בדלת היא לא שמעה, כי לא הייתה בבית. אך שיתפה כי הרגישה שדבר נורא עומד לקרות. "לעינבר יש אח שמשרת בסיירת גולני. שניהם הגיעו בשישי האחרון יחד, כשלרוב אני אוספת אותם כל אחד בזמנו. הוא (עינבר) בא אליי עם זר פרחים, מה שלא קרה אף פעם. הוא בישל איתי באותו הערב את ארוחת השישי".

לירון נפרדה לאחרונה גם מאמה, שהלכה לעולמה: "כשראיתי אותו אמרתי לו שאני צריכה חיבוק, אז הוא חיבק אותי חיבוק חזק ולא עזב אותי. הוא אמר לי, 'אמא, אני בשבילך. מתי שאת צריכה'. הוא היה גב-גבר שאהב לצחוק".

היא הוסיפה: "כל היום הזה היה מיוחד במינו. אני אפילו תיעדתי אותם, את כל ארבעת הילדים שלי, הם נשארו כולם יחד בשישי. אני הרגשתי מלאה, אהבה ענקית וגדולה והתמוגגתי. אמרתי לעצמי, 'תודה על כל הטוב הזה'. אני הרגשתי שאני צריכה מזכרת מהיום הזה".

"אמא יודעת. אמא פשוט יודעת", שיתפה האם בדמעות. "אני התקשרתי אליו כשעתיים לפני הפיגוע, שקרה בשעה 16:00. הוא סיפר לי שיש לו איזושהי תקלה, הוא היה בתוך טולכרם, תיקן תקלה ללא שום ציוד. אמרתי לו שאני גאה בו, שאני אוהבת אותו. ככה נפרדנו. זכיתי להיפרד ממנו באמת פרידה טובה".

זירת הפיגוע סמוך לקדומים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

"הוא אהב את החיים, ילד טבע שמח, חוקר. החליט להתגייס לצנחנים כמו אב ואבא שלו – רצה להגן על המדינה", סיפרה.

עינבר היה חבר ילדות של החטוף תמיר נמרודי. על כך סיפרה: "לאורך כל הלחימה הוא עשה את זה עבורו. הם היו חברים מאוד טובים. הוא רצה לעשות את זה עבור המדינה וגם עבור תמיר. הוא היה אומר לי 'אמא, מי יגן עליכם? עליך? רק אני, אני וכל החברים הטובים שלי'".

אחרי הפיגוע הקשה, נבדק בצה"ל אם עינבר נורה כתוצאה מירי דו צדדי של כוחותינו. על כך אמרה: "אני לא יודעת כלום, אני רק יודעת שהיה זה פיגוע דריסה. אם זה היה מישהו מכוחותינו, אני מבקשת שיסיר כל אשמה מעליו, כל עוול מליבו. רק שיחיה".