פיגוע דריסה בשומרון: פצוע קשה במקום, המחבל נוטרל

האירוע התרחש בצומת ג'ית, סמוך לקדומים. כוחות צה"ל שהיו במקום פתחו באש לעבר הרכב וחיסלו את המחבל. כוחות נוספים הוקפצו לזירה

צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח קשה היום (ראשון) באירוע החשוד כפיגוע דריסה בצומת ג'ית בשומרון ליד קדומים. כוחות צה"ל שהיו במקום פתחו באש לעבר הרכב הפוגע וחיסלו את המחבל, תושב שכם. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון קפצו למרחב לביצוע סריקות. חובשי מד"א העניקו טיפול לפצוע במקום, ודיווחו כי מצבו קשה והוא סובל מחבלה בראשו.

כוחות צה"ל חסמו והחלו בבידוקים בכניסות לשכם ובכפרים הסמוכים. הפלסטינים דיווחו כי צה"ל חסם גם את הכניסה לקלקיליה ובכל הכפרים לאורך כביש 55 המחבר בין העיר לבין שכם.

הפיגוע הזה מגיע עשרה ימים בלבד אחרי הפיגוע בו נרצחו שני חיילי צה"ל במעבר אלנבי בגבול ירדן על ידי עבד אל-מטלב אל-קייסי, שנשכר על ידי צבא ירדן לטובת שינוע משאית סיוע מירדן לרצועת עזה. הוא הגיע למקום מהצד הירדני של הגבול והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק משאיתו. על פי החשד, המחבל ירה לעבר הנוכחים במקום, עצר עקב מעצור בנשק, שלף סכין ודקר אותם. מאבטח של רשות שדות התעופה במעבר ניטרל אותו.