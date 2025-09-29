פרסום ראשון

חשד: חנמאל דורפמן הנחה למנוע לקיחת נשק מיהודי שירה בערבי

חשד: חנמאל דורפמן הנחה את ממ"ז ש"י לא לקחת נשק מיהודי
האירוע התרחש לפני כשנה, במסגרתו ראש המטה של השר בן גביר חשוד במתן הנחייה לניצב פינצ'י שלא לקחת נשק מיהודי שירה בערבי בחווארה
מחבר הדס גרינברג
חנמאל דורפמן
צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

פרסום ראשון: חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חשוד כי הנחה את מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שלא לקחת את נשקו של יהודי שירה בערבי בחווארה. כך פורסם היום (שני) בתוכנית "בחצי היום"בכאן רשת ב. 

החוקרים מחזיקים בהתכתבות בין דורפמן לניצב פינצ'י במסגרתה עדכן פינצ'י את דורפמן בדיווח אודות אירוע ירי שבמסגרתו ירה יהודי בגבר ערבי בחווארה לאחר שזה נהג ברכבו ונרגם באבנים. דורפמן בתגובה הנחה את ממ"ז ש"י שלא לקחת את נשקו כי מדובר בהגנה עצמית. האירוע התרחש ב-30 באוגוסט 2024.דורפמן נחקר אתמול במח"ש כמה שעות ולא שיתף פעולה עם החקירה.

דופרמן נחקר בעבר במח"ש באזהרה בחשד שניסה להשפיע על חקירות של טרור יהודי. בחודש פברואר האחרון זומנו מקורביו של השר לשעבר לביטחון לאומי, ובהם דורפמן, לחקירת מח"ש. בחקירתו הוצגו לו התכתבויות בינו לבין ניצב-משנה אבישי מועלם ובהן ראיות לכאורה על ניסיון להשפיע על הטיפול בפשיעה לאומנית של יהודים.

בהתכתבויות גם נמצאו בקשות של דורפמן לקבל מידע מהמאגר המשטרתי שאותו, לכאורה, הוא לא מוסמך לקבל, כמו רישום פלילי של אזרחים. קו ההגנה של דורפמן בחקירתו היה כה מדובר בקשר מקצועי וחוקי במסגרת התוויית מדיניות, וכי הוא היה רשאי לקבל את המידע שביקש ממועלם.

