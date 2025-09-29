נציג הממשלה בבג"ץ: "הממשלה לא אחראית על זה שהמלחמה נמשכת"

בג"ץ דן בעתירה של התנועה לאיכות השלטון, שדורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר • ע"ד שרגא: "מדובר במחדל חמור שמצריך חקירה בלתי תלויה של הדרג הצבאי והפוליטי" • עו"ד ראבילו: "אין להקים ועדת חקירה בזמן מלחמה"

נציג הממשלה בבג"ץ: "לא אחראים על זה שהמלחמה נמשכת"

בג"ץ דן היום (שני) בעתירה שדורשת לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. את העתירה הגישה התנועה לאיכות השלטון והעומד בראשה, עורך הדין אליעד שרגא, שאמר בדיון כי מדובר במחדל שאין שני לו.

"ברור לכל בר-דעת שצריך לחקור בחקירה לא תלויה את הדרג הצבאי ואת הדרג המדיני-פוליטי", אמר שרגא. "שנתיים תמימות חלפו, והממשלה עושה כל טריק אפשרי כדי שלא להקים ועדת חקירה".

בדיון אמר עורך הדין מיכאל ראבילו כי זה לא הזמן להקים ועדת חקירה כלשהי. "היום יש מלחמה, אולי נצא בהסכם, אפשר לקוות שכן, אנחנו קרובים למצב שבו לא היינו בעבר", אמר עו"ד ראבילו. "הממשלה לא אחראית על זה שהמלחמה נמשכת".

השופט אלכס שטיין ציין שיש הטוענים שהממשלה פועלת על פי התקדים של מלחמת יום הכיפורים. עורך-הדין שרגא השיב: "כבודו טועה. הדיון בוועדת אגרנט התקיים תוך כדי מלחמה והטיעון שלא מקימים ועדות חקירה בזמן מלחמה לא היה נכון גם במלחמת לבנון השניה ב-2006 וגם לאחר טבח סברה ושתילה".

השופטים בדיון איפשרו להורים שכולים לשאת דברים. השר לשעבר יזהר שי,שבנו ירון נפל בקרב בכרם שלום ב-7 באוקטובר, אמר כי ממשלת ישראל עשתה כל מאמץ לכך שהציבור מאבד את אמונו במערכת המשפט. "אני באתי לבקש צדק. אני קורא לכם, אנא מכם, בבקשה תעשו איתנו צדק ותגלו אומץ לב כמו הבן שלי ירון ורבים אחרים ביום ההוא. אתם נדרשים להציג את אומץ הלב הציבורי והמשפטי שלכם. אקבל בהרכנת ראש כל החלטה שלכם".