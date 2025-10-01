אלי-ה כהן בריאיון: "כל יום בשבי היה יום כיפור שלא נגמר"

ערב יום הכיפורים, שורד השבי אלי-ה כהן, שנחטף ממסיבת הנובה ושוחרר לאחר 505 ימים בשבי חמאס, התראיין היום (רביעי) בתוכנית "זמן מחילה" בכאן רשת ב'. לדבריו, יום כיפור הוא יום קשה במיוחד עבורו: "מהרגע שיצאתי ידעתי שזה היום שאני הכי מפחד ממנו, כי חייתי את הצום הזה כל כך הרבה זמן. אני יודע שיש חברים שחווים את הצום הזה עכשיו. אבל זה גם יום של חשבון נפש. ואם יש משהו שעשינו הרבה בשבי - זה חשבון נפש יומיומי", שיתף.

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב':

הוא הוסיף: "כל יום הוא יום כיפור שם. אנשים שואלים אותי איך זה מרגיש אחרי שנה וחצי. אני תמיד אומר - זה כמו יום כיפור שלא נגמר. רק שהסעודה המפסקת היא פיתה ולא אורז ועוף". אלי-ה המשיך וסיפר שלא תמיד ידע מתי חל יום כיפור, אך שיער לפי התאריכים. הוא נזכר באנשים שהיו עמו לפני שנחטף: "ישבתי ושאלתי את עצמי – כשאצא מכאן, האם הם יהיו שם כדי לחוות איתי עוד יום כיפור?".

לדבריו, הוא מצא נחמה בכך ש"כל יום נראה כמו יום כיפור - לא נגעתי בחשמל, לא אכלתי, צמתי. אבל עמוק בפנים רציתי לתת לעצמי את המקום שלי ביום הזה, וחשבתי מה אעשה כשאצא". הוא מתאר את האמונה כמשענת היחידה שנותרה לו: "כשאין לך כלום – אתה מוצא את אלוהים. הדבר היחידי שהיה לי להציע לו זה תפילה. הבטחתי שאם אצא, כל בוקר אגיד מזמור לתודה. בהרבה רגעים ביקשתי ממנו שיהיה לי יותר אוכל או מים, ואני אברך עליהם".

אלי-ה כהן במסוק עם בת זוגו זיו עבוד, לאחר שחרורו מהשבי, צילום: דובר צה"ל

אלי-ה נזכר בריאיון באחד הרגעים בשבי: "שכבתי על הרצפה וביקשתי מאלוהים 'תראה לי שאתה פה'. דקות אחר כך הרדיו שבחדר השתנה לעברית – שמעתי נאום של אם חטוף ושל בני גנץ על המספרים של ההרוגים והחטופים. בשבילי זה היה סימן, כאילו הוא שלח לי את המסר".

"עמוק בפנים ידעתי שחושבים עליי, שמתפללים עליי", שיתף. "כשיצאתי הרגשתי מחויבות לפגוש את האנשים, להבין כמה זה שמר עליי ברמה רוחנית".

הוא המשיך והדגיש כי גם אחרי השחרור החיים אינם פשוטים: "אומנם אני אוכל ומתקלח, אבל אני קם בבוקר וחי את מה שקורה שם, כי האחים שלי עדיין חווים את זה. אני יודע איך הם ישנים, איך מעירים אותם. יצאנו החוצה, אבל אנחנו חיים את זה יום יום".

הוא פנה לחטופים שנשארו מאחור, ועדיין מוחזקים בשבי חמאס בעזה: "אחים שלי, אם אתם שומעים אותי – תדעו שיש סוף לדבר הזה. אל תאבדו תקווה. כל מדינת ישראל, כל העולם עומד מאחוריכם ומתפלל לשלומכם. אני מחפש להפוך את העולם כדי שלא ישכחו אתכם".

אלי-ה כהן בכיכר החטופים, צילום: פאולינה פטימר

אלי-ה שיתף בתפילה שלו בערב יום כיפור הזה: "בריאות ושקט נפשי לכולם. שכולם יחזרו הביתה בשלום – גם החטופים וגם החיילים. אני מאחל שתהיה לנו שנה משעממת, שלא נצטרך להתעסק יותר בכלום וכל אחד יחזור לחיים שלו ולדברים שהוא אוהב".

לסיום, הזמין את הציבור לקרוא את ספרו החדש, "מופע הדת", שבו הוא מתאר את חוויותיו בשבי: "זה חשוב כדי שאנשים יבינו מה החטופים חווים ברגע זה", אמר.