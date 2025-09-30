ריינאייר מודיעה: לא נשוב לפעול בישראל החורף - בגלל סכסוך עם נתב"ג

חברת הלואו-קוסט הודיעה כי לא תשוב להפעיל את טיסותיה מתל אביב בשל התנהלות נמל התעופה: "לא נחזור להפעיל טיסות הפסדיות בחורף הקרוב בלי ודאות לשיבוצי הקיץ ולפעילות סדירה בטרמינל 1"

חברת הלואו-קוסט ריינאייר הודיעה היום (שלישי) כי לא תחזור לפעול בישראל החורף בשל סכסוך עם נתב"ג על שיבוץ לוח הטיסות של הקיץ. לפי נתוני החברה, מדובר בביטול של 22 מסלולי טיסה ומיליוני כרטיסים.

"נמאס לנו שנמל התעופה בן גוריון משבש שוב ושוב את הטיסות שלנו", נמסר מדובר חברת התעופה. "זה אבסורד שהם סירבו לאשר את משבצות הטיסות שלנו לקיץ 2026, כאשר לוחות הזמנים שלו כבר זמינים למכירה. אנו מבינים שחברות תעופה רבות - כולל ריינאייר - ביטלו את טיסותיהן לתל אביב וממנה בקיץ הזה, אבל רק בגלל שלא היה בטוח לפעול שם. איננו מוכנים לחדש טיסות מפסידות לתל אביב וממנה לעונת החורף ללא ודאות ששיבוצי הטיסות שלנו לקיץ 2026 אושרו".

"זה גם לא מקובל על ריינאייר שהנוכחות שלנו בנמל התעופה בתל אביב תלויה בזמינות של טרמינל 1 לטיסות לואו קוסט. עם זאת, נמל התעופה תל אביב ממשיך לסגור מתקן זה לנוחיותו, מה שמאלץ את ריינאייר וחברות תעופה בעלות נמוכה אחרות להיכנס לטרמינל 3, היקר יותר. אין לנו בעיה לעבור זמנית לטרמינל 3 בהתאם לצרכים של נתב"ג, אבל יש להמשיך ולחשב את העלויות לפי תעריפי טרמינל 1".

בנתב"ג האשימו את חברת התעופה בהחלטה: "צר לנו על המניפולציות שחברת ריינאייר עושה על גבו של הנוסע הישראלי. נראה כי החברה מאירלנד קיבלה החלטה שלא לטוס לישראל וכעת היא מנסה למזער נזקים מול הנוסעים שרכשו ממנה כרטיסים לחודשים הקרובים".

בנמל התעופה גם הכחישו את הטענות: "טרמינל 1 פתוח ופועל כסדרו, חברת ריינאייר קיבלה את הסלוטים לכל עשרות הטיסות השבועיות וליעדים שביקשה לתקופת חורף 2026-2025".