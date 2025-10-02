מתקפת סייבר על בי"ח אסף הרופא; ההאקרים: "גנבנו מידע"

בבית החולים טוענים כי הניסיון נבלם, אולם במקביל ההאקרים מפיצים מידע רפואי שדלף. בהודעה של התוקפים - שטוענים כי הם גנבו מידע אישי, מידע פיננסי וקורות חיים מבית החולים - נכתב: "אם תעשו עוד טעות - אתם תושמדו. ביי ביבי ושרה"

במהלך יום כיפור זוהה ונבלם ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר אסף הרופא - כך על פי הודעת משרד הבריאות, המרכז הרפואי ומערך הסייבר הלאומי.

עוד על פי ההודעה, המתקפה נבלמה בשלביה הראשונים, אך נבדקת אפשרות של דלף מידע על ידי הגורמים השונים. פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה.

תמונות שמפיצים ההאקרים

בבית החולים טוענים כי הניסיון נבלם, אולם במקביל ההאקרים מפיצים מידע רפואי שדלף. עם זאת, כרגע לא ידוע על מערכות מחשוב שהם הצליחו להצפין. בהודעה של התוקפים - שטוענים כי הם גנבו מידע אישי, מידע פיננסי וקורות חיים מבית החולים - נכתב: "אם תעשו עוד טעות - אתם תושמדו. ביי ביבי ושרה".

במהלך יום הכיפורים: מתקפת סייבר על בית החולים אסף הרופא, ההאקרים שלחו הודעת כופר עם איום על בנימין נתניהו ורעייתו@ittaishick #מהדורתכאןחדשות @MoavVardi pic.twitter.com/x1rLtTDw4O — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2025

קבוצת ההאקרים, שנקראת Qilin, מוכרת כקבוצה מזרח-אירופית רוסית שתקפה לפני כשנה מספר בתי חולים בלונדון. לצד זאת, לא ניתן לומר בוודאות אם זה אכן מקום מושבם. מומחי סייבר אומרים כי מדובר בקבוצה שפעילה כ-3 שנים ועובדת באופן של תקיפות כופרה. השנה לבדה יש להם כ-500 קורבנות שהם פרסמו את השמות שלהם. הם פועלים במודל של הצפנה ודרישת כופר.

סקטור הבריאות הוא אחד המותקפים בעולם, בשל רגישות המידע שנמצא במערכות הללו, ואפקט הפגיעה בארגוני בריאות. ארגון ממוצע בסקטור הבריאות בישראל חווה בממוצע 2,381 מתקפות סייבר בשבוע, כ-37% גבוה יותר מאשר הממוצע הכללי, כך לפי נתוני חברת צ'ק פוינט. בעולם מספר ההתקפות בממוצע לארגון בסקטור הבריאות דומה לישראל (2,392) וגבוה ב-26% מהממוצע לכלל הארגונים.