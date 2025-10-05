גילוי היסטורי: שרידי בית כנסת כבן 1,500 שנה אותרו בגולן

השרידים התגלו בחפירה ארכיאולוגית בשמורת הטבע יהודייה. בין הממצאים: שתי שורות אבנים של הקיר הדרומי של המבנה ושני משקופים. לפי מומחים בתחום, עד כה מיקומו של בית הכנסת היה בגדר תעלומה

בית כנסת עתיק מלפני 1,500 שנה התגלה בחפירה ארכיאולוגית בשמורת הטבע יהודייה שבגולן. כך נמסר הבוקר (ראשון) מרשות הטבע והגנים.

במסגרת החפירות שבוצעו על ידי רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת חיפה, נחשף בית הכנסת הקדום שמיקומו לא היה ידוע עד כה. באתר נמצאו עשרות פריטים מעוטרים, משקופים ועמודים מבזלת, המאשרים את קיומו של בית הכנסת.

שרידים מבית הכנסת צילום: מיכאל אזבנד

בעקבות חפירה ממוקדת, נחשף לראשונה המבנה עצמו: שתי שורות אבנים של הקיר הדרומי של המבנה בנוי מאבני גזית ולו שלושה פתחים. בסמוך התגלו שני משקופים קרובים למקומם המקורי מול הפתחים אחד מהם מעוטר. מרחב הגולן היה יהודי בתקופות הרומית והביזנטית – המאה הראשונה לפני הספירה ועד המאות ה 7-8 לספירה.

"במסגרת מחקר רב שנים לתיעוד פריטים אדריכליים מהכפרים בגולן יחד עם פרופ' חיים בן־דוד וד"ר בני ארובס, תיעדנו בשמורת יהודייה יותר מ-150 פריטים, שרובם בשימוש משני בכפר הסורי הנטוש, אבל מיקום בית הכנסת לא היה ידוע עד כה" סיפר ד"ר מיכאל אזבנד מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.

"זיהינו ריכוז חריג של פריטים וחוליות עמודים מונחות על שביל בכפר המודרני הנטוש, ושם החלטנו לערוך בדיקה. כבר בתחילת החפירה נחשפו עשרות פריטים אדריכליים, ובהמשך ולהפתעתנו – נחשף גם הקיר הדרומי של המבנה ובו שלושה פתחים הפונים לכיוון ירושלים", הוסיף.

פריטים שהתגלו בחפירה של בית הכנסת צילום: מיכאל אזבנד

נכתב כי למרות שמאות פריטים אדריכליים מן התקופה הביזנטית תועדו בעבר בשטח שמורת יהודייה, מיקומו של בית הכנסת נותר בגדר תעלומה, כך לפי מומחים בתחום.

לדברי ד"ר דרור בן-יוסף, ארכיאולוג מרשות הטבע והגנים, "מלבד בית כנסת זה נתגלו בגולן עוד כ-25 בתי כנסת עתיקים המעידים על ההיאחזות האיתנה של היהדות בגולן. בתי הכנסת הללו שימשו מלבד לתפילה, גם כמרכזי למידה וכתיבת האוריינות היהודית. חז"ל פקדו מבנים אלה והפיצו את הידע היהודי לכל בני הקהילה מילד ועד זקן. בכוונתנו להשלים בעתיד את חפירת בית הכנסת המפואר ביהודיה ולהנגישו לכלל מבקרי השמורה".