נקבע מותה של הנערה בת ה-15 שהתמוטטה בפארק מים ליד הכנרת

בתום שעות של מאבק על חייה, הבוקר (ראשון) נקבע מותה של הנערה בת ה-15 שהתמוטטה אתמול בפארק המים חוף גיא בכנרת, לאחר שמצבה התדרדר במהלך הלילה.

הנערה, מהיישוב כיסרא סמיע שבאזור כרמיאל, פונתה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה למרכז הרפואי צפון (פוריה), שם חוברה למכשיר אקמו, אך מצבה החמיר וכאמור הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

פראמדיק מד"א אריק שועה סיפר: "הגענו לפארק המים ועל הדשא באזור הבריכות שכבה נערה כבת 15 מחוסרת הכרה. לאחר הערכה רפואית ראשונית הבנו שהיא ללא דופק ונשימה וביצענו פעולות החייאה מאומצות וממושכות שכללו עיסויי לב, הנשמות, ומתן מכת חשמל ממכשיר המפעם (דפיברילטור) ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".