גבר טבע למוות בכינרת, גבר נוסף טבע למוות בתל אביב

בן 48 טבע הלילה למוות בחוף לא מוכרז בכינרת ואותר על ידי המשטרה הימית. הוא פונה לבית החולים אך הצוותים נאלצו לקבוע את מותו. הבוקר טבע גבר כבן 70 בחוף תל ברוך בתל אביב, מותו נקבע בבית החולים תוך זמן קצר

גבר בן 48 טבע אמש (שני) למוות בחוף לא מוכרז סמוך לחוף צנברי בכינרת. הוא פונה לבית החולים הלילה במצב אנוש ותוך פעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. הבוקר טבע גבר כבן 70 בחוף תל ברוך בתל אביב. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו.

כאמור, הלילה אחרי תום שירותי ההצלה טבע בן ה-48 בחוף לא מוכרז בכינרת. לאחר חיפושים הוא אותר על ידי השיטור הימי. חובש מד"א משה פטר, סיפר: "חברנו לכוחות השיטור הימי שחילצו מן המים גבר בן 48 לאחר שטבע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו במתן טיפול רפואי מציל חיים וביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי". מותו נקבע בהמשך במרכז הרפואי צפון. מאיגוד ערים כינרת נמסר: "יש לרחוץ רק בחופים מוכרזים וכאשר פועלים שירותי ההצלה בלבד". המקרה נחקר במשטרה.

הבוקר התקבל דיווח במוקד 101 על גבר שטבע בחוף תל ברוך בתל אביב. חובשי מד"א פינו לבית החולים איכילוב גבר כבן 70 במצב אנוש תוך פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותו. פרמדיק מד"א יעקב אדרי וחובש מד"א שי בכר סיפרו: "לאחר הערכת מצב מהירה התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ומאומצות שנמשכו כל הדרך לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש ונשקפת סכנה מיידית לחייו". בהמשך כאמור נקבע מותו.