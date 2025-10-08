משפחת החטוף הנפאלי שיש חשש כבד לחייו תחשוף תיעוד שלו מהשבי: "עוגן של אמונה כי הוא בחיים"

משפחתו של ביפין ג'ושי תחשוף תיעוד שלו מהשבי
משפחת ג'ושי, שהתירה לפרסם תמונה מתוך התיעוד, מסרה כי "אות החיים שנמצא בעזה - מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים"
מחבר יעל צ'כנובר
ביפין ג'ושי
ביפין ג'ושי צילום: מטה המשפחות להחזרת החטופים

משפחתו של ביפין ג׳ושי תחשוף הערב (רביעי) תיעוד שנאסף כשלל צה"ל והובא לידיעתם על ידי גורמי המודיעין. בסרטון, שצולם על פי הערכות בנובמבר 2023, מתועד ביפין בשבי חמאס. בשבועות האחרונים עלה כי קיים חשש כבד לחייו.

משפחת ג'ושי, שהתירה לפרסם תמונה מתוך התיעוד, מסרה כי "אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים".

נזכיר כי לפני כשבוע וחצי פורסם ב"כאן חדשות" כי משפחת ג'ושי נכחה באולם בו התקיימה העצרת הכללית של האו"ם ובה נאם רה"מ נתניהו והשמיט את שמו של ביפין ג'ושי. המשפחה הוזמנה רשמית ובמימון ואחריות הממשלה, והופתעה כשראש הממשלה לא מנה את ביפין בין החטופים החיים.

בחודש אוגוסט האחרון, פושפה ג'ושי, אחותו של ביפין, נאמה לראשונה בעצרת בכיכר החטופים: "אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד. לקח לנו 22 חודשים למצוא את הכוחות להגיע לכאן. היינו מבודדים בנפאל, מופרדים על ידי שפה, תרבות ופחד. התמקדנו בתפילות עבורו – אבל תפילות אינן מספיקות".

היא הוסיפה: "הסרטונים האחרונים של רום ואביתר ריסקו אותנו. אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי – לזה שחולם לגדל בננות כדי לייצר צ’יפס בננה. לבחור היצירתי והמצחיק".

