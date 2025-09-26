"בזמן שהבן שלי בשבי נתניהו עושה עליו סיבוב באו"ם": זעם המשפחות בעקבות נאום רה"מ

נתניהו מנה את שמותיהם של 20 חטופים חיים והשמיט את שמותיהם של ביפין ג'ושי ותמיר נמרוד, שקיים חשש לחייהם. יעל אדר: "אני רותחת. אני מפחדת. בושה"

משפחות חטופים זעמו על נאומו של ראש הממשלה נתניהו באו"ם היום (שישי), זאת לאחר שנתניהו מנה את שמותיהם של 20 חטופים חיים והשמיט את שמותיהם של ביפין ג'ושי ותמיר נמרודי, שני חטופים שקיים חשש כבד לחייהם אך אינם מוגדרים חללים. לכאן חדשות נודע כי משפחתו של ביפין, אזרח נפאל שנחטף ב-7 באוקטובר, נמצאה בעצרת האו"ם בזמן נאום נתניהו. המשפחה הוזמנה רשמית ובמימון ואחריות הממשלה, והופתעה כשראש הממשלה לא מנה את ביפין בין החטופים החיים.

יעל אדר, אמו של החטוף תמיר אדר, כתבה בפוסט ברשת X: לכל אדם יש שם, גם לבן שלי, תמיר אדר, שיצא להגן עליך ועל העם בישראל. ‏איך אתה מעז לקרוא בשמם רק חלק מהחטופים? ‏לחללים יש שם, ומשפחה. אל תשכחו אותם". אדר תיארה את תחושותיה לאור דברי נתניהו: "אני רותחת. בושה. ‏ראש הממשלה איבד את זה. אני מפחדת ויש לכולנו סיבה טובה לפחד".

מטה המשפחות להחזרת החטופים תקף את דברי נתניהו: "ראש הממשלה ממשיך לנסות ולהשכיח את החטופים החללים בניסיון מגוחך לשכתב את ההיסטוריה. ישנם 48 חטופים וחטופה שמוחזקים בעזה. לא 20. משפחות החללים ומשפחות החטופים שיש חשש כבד לחייהם זועמות על הקראת שמותיהם של החטופים החיים בלבד".

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ורובי חן, אביו של איתי חן, נטשו בזעם את אולם עצרת האו"ם לאחר שנתניהו לא הקריא את שמות ילדיהם ואת שמות כל החללים החטופים.

משפחות חטופים הפגינו מחוץ לבניין האו"ם בזמן נאומו של ראש הממשלה, לאחר שעקרו את מאהל המשפחות מירושלים והעבירו אותו לניו יורק לרגל הנאום. חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט, פנה לנתניהו: "אנחנו רודפים אותך בכל מקום שתהיה, נרדוף אותך עם המאהלים. מבחינתנו נאום מוצלח זה נאום שאומר שאתה רוצה להחזיר את מתן ושאר החטופים, כל ה-48 החטופים והחטופה".

אורנה נאוטרה, אמו של עומר נאוטרה, אמרה: "כמעט שנתיים מאז 7 באוקטובר - נגמר הזמן מזמן לנאומים, הגיע זמן המעשים, להחזיר את כולם - בשמו של עומר גיבור ישראל שעלה לארץ כחייל בודד, בשמם של כל הגיבורים שנפלו במלחמה הזו ונלחמים היום - תחזיר אותם הביתה תסיים את המלחמה".

אחרי נאום ראש הממשלה, פרסמה עינב צנגאוקר תגובה נוקבת: "שמעתי את ראש הממשלה משתמש בשמו של מתן וקיבלתי בוקס בבטן. בזמן שמתן שלי עובר עינויים בשבי, נתניהו עושה עליו סיבוב באו"ם. הוא מפציץ את הילד שלי ומתעלל בנו המשפחות".

צנגאוקר קראה: "נתניהו, זו הפעם האחרונה שאתה מוציא את שמו של מתן צנגאוקר מהפה שלך", ופנתה לבנה מתן השבוי בעזה: "מתן שלי, מקווה שאטמת אוזנייך למשמע דברי ההבל של נתניהו. אני יודעת איזה עינויים אתה עובר, אני בטוחה שלשמוע את ראש הממשלה משתמש בשמך זה העינוי הגדול ביותר. תחזיק מעמד ילד אהוב שלי".