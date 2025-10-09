חשש מנזקים שייגרמו לחטופים ברגע האחרון: כך נערכים במערכת הבריאות לקליטתם

במשרד הבריאות ובבתי החולים נערכים היום (חמישי) לקליטת החטופים שישובו משבי חמאס, וחוששים מנזקים שעלולים להיגרם להם ברגע האחרון ומהידבקות במחלות חורף. בתי החולים שצפויים לקלוט את השבים הם שיבא, איכילוב ובילינסון, כשסורוקה וברזילי ערוכים כיעדי קיצור לקליטה במקרי חירום. החטופים החללים ייקלטו במכון הלאומי לרפואה משפטית.

במשרד הבריאות חוששים שהרעב הממושך והשהות בתנאים ירודים בשבי - גרמו לפגיעה במערכת החיסונית ומכך שהשבים רגישים יותר למחלות זיהומיות. על כן - כלל הצוותים המטפלים יחוסנו לשפעת וקורונה.

לנוכח התיעודים הקשים של החטופים מהשבי קיים חשש משמעותי בהיבט הרפואי הפיזי, ולכן משרד הבריאות הנחה את המחלקות הקולטות לתגבר את אמצעי הניטור (משמע חיבור ממושך למוניטור, עגלות החייאה, מכונות הנשמה, קפדנות בלקיחת בדיקות מעבדה בצורה מפורטת יותר). גם מחלקות הטיפול הנמרץ הונחו להיות ערוכות לטפל בשבים במידת הצורך.

אביתר דוד בשבי חמאס

חשש נוסף הוא מסינדרום האכלה מחדש, שעלול לגרום לנזקים קשים לאחר תקופה ממושכת של רעב. בשבועות האחרונים משרד הבריאות העביר לידי נציבת הצלב האדום פרוטוקול הזנה מחדש בתנאי שדה, תנאים שמתאימים לרצועה, בתקווה שלא יסכנו את החטופים. "זה אחד החששות הגדולים שלנו שיקרה נזק ברגעים האחרונים" אומרת ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות. בתדרוך כתבים הבהירה כי מערכת הבריאות לא קיבלה מידע ספציפי מגורמים חיצוניים באשר למצבם של החטופים - "אנחנו מתכוננים לגרוע מכל ומקווים לטוב", אמרה. כמובן שההיערכות כוללת גם את צוותי בריאות הנפש והרווחה שילוו את השבים ואת בני משפחתם.

בכירי מערכת הבריאות מסבירים הבוקר כי מבצע ההשבה הקרוב יהיה המורכב ביותר - בעיקר בשל גודלו. כך מנכל משרד הבריאות משה בר סימן טוב בשיחה עם כתבים: "מה שהופך את האירוע הזה למורכב מבחינתנו ומאתגר - זה כמובן הדבר החיובי שבו - שזה גודל החזרה, של עשרים חטופים חיים ועוד 28 חללים, שיוחזרו אנחנו מקווים בפרק זמן כמה שיותר קצר. זה מבצע לוגיסטי מורכב, אבל המערכת תתמודד עם זה כמובן. לצד זה כמובן ההשפעה של שבי מאוד ממושך, שנתיים ויותר, בתנאים כל כך קשים. אנחנו לא רק התכוננו ודרכנו שוב את המערכת, אנחנו בדקנו את עצמנו ואת המערכת במה אנחנו צריכים להיות מוכנים יותר הפעם".