אביו של אביתר דוד: "נראה אותו, ניגע בו ואז השמחה תהיה גדולה מאוד"

לקראת שחרור החטופים מהשבי, אחרי קצת יותר משנתיים, אבישי דוד, אביו של אביתר דוד, שיתף בריאיון לכאן חדשות: "עכשיו זה עדיין חתימות והסכמים, יש לנו עסק עם צד אכזר, אז צריך לחכות בסבלנות. אני מאמין שיהיה בסדר, אני מדמיין את החיבוק שלו"

אחרי ההגעה להסכם לשחרור כל החטופים, אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד, אמר הערב (חמישי) בריאיון לכאן חדשות: "זה מרגש מאוד, אבל עדיין אין התפרצות של שמחה - רק שנוודא שהוא יוצא, נראה אותו, ניגע בו ואז השמחה תהיה גדולה מאוד".

צפו בריאיון המלא:

"עכשיו זה עדיין נייר, זה עדיין חתימות והסכמים", המשיך, "יש לנו עסק עם צד אכזר, אז צריך לחכות בסבלנות. החגיגות עוד מוקדמות לי, אבל אני בטוח שלכל מי שתמך בנו לאורך כל הדרך זה לא מוקדם בכלל. אני מחכה קצת אני יותר כי אני עם רצון לראות אותו ולהרגיש אותו - ואז ארגיש שלם".

על הרגע בו ייפגשו סוף סוף, אחרי שנתיים של געגוע, אמר: "אני מדמיין את החיבוק שלו. זה חיבוק שהוא רגיל לקבל כמה פעמים ביום. אני רואה את המפגש הזה. אגיד לו שאנחנו כאן בשבילו ונעזור לו לחזור לחיים נורמליים. אני מאמין שיהיה בסדר אבל צריך עוד לחכות קצת".

ברקע הסרטון הקשה שפורסם, בו נראה אביתר במצב של רזון קיצוני, אמר אביו: "בוודאי שיש חשש ממה שאנחנו עומדים לראות. ראינו, וכל העולם ראה, באיזה רזון, הרעבה והשפלה הוא נמצא. אני מוכן לגרוע ביותר. כולם ערוכים לזה, כולם מחכים שהוא ייכנס ואני מאמין שהנחיתה שלו תהיה רכה כי מחכים לו והכל מוכן לקראתו".

"כמובן שהוא עם חוסרים גדולים פיזית ונפשית", הוסיף, "אבל יש צוותים מקצועיים שאחראים לכל העניין הזה, בין היתר גם לעניין התזונה". הוא חזר ואמר: "רק לראות אותו ולהרגיש אותו והכל יסתדר הלאה".

לסיכום, הודה לראש הממשלה נתניהו: "קודם כל זה טוב מאוד מה שהצליח לעשות ראש הממשלה עם עזרה של טראמפ. זו הצלחה ענקית לו, לצוות ולכל מי שהיה קשור לעניין. אני מצדיע לו, זה מזלנו שהוא היה בתפקיד. אני יודע איזה עבודה הושקעה על ידו, על ידי הירש ועל ידי דרמר".