מקורות לכאן חדשות: החטופים החיים ישוחררו תחילה – ללא "טקסים"

מקורות לכאן חדשות: החטופים החיים ישוחררו ללא "טקסים"
ההסכם לשחרור החטופים כולל מהלך מדורג, שבשלב הראשון צפוי להתמקד בהשבת חטופים חיים, ללא "טקסי שחרור". ברקע ההיערכות, עדיין קיימים חילוקי דעות סביב זהות האסירים הביטחוניים שישוחררו, לצד מורכבות הולכת וגדלה בנוגע לאיתור החטופים החללים
השיחות בשארם א-שייח': בנימין נתניהו, דונלד טראמפ וח'ליל אל-חיה
החטופים החיים צפויים להיות משוחררים תחילה - ללא "טקסי שחרור". כך מסר היום (חמישי) לכאן חדשות גורם שמעורה בתוכן ההסכם, ברקע אי-הבהירות בנוגע לחטופים החללים.

במקביל, בשעות אלו עובדים הצוותים על שמות האסירים הפלסטיניים שאמורים להשתחרר. הסוגייה  עדיין לא פתורה. חמאס דורש לשחרר אסירים שישראל עדיין לא מאשרת. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי מנגנון השחרור יהיה כמו בעסקאות הקודמות. לדבריו, "רוצחים לא ישוחררו לגדה, ועניין המדינה השלישית טרם נקבע".

חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתור ושחרור יתר החטופים-החללים ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-מצרי-קטרי-פלסטיני. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם.

עוד נמסר כי המשלחת הישראלית עדיין בשארם א-שייח', והיא תחזור בשעות הקרובות.

