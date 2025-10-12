חשד לרצח בגליל: בן 35 נורה למוות ברכבו

גבר בן 35 נורה למוות היום (ראשון) ברכבו בעראבה ליד כרמיאל. סמוך לזירה אותר רכב עולה באש שככל הנראה שימש את היורים. מדובר בנרצח ה-189 בחברה הערבית מתחילת השנה, כשבתקופה המקבילה אשתקד עמד מספר הנרצחים על 177. המשטרה פתחה בחקירה.

חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "קיבלנו דיווח על אירוע אלימות במעורבות נפגע בודד. כשהגענו למקום האירוע ראינו גבר כבן 35 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ובגופו פציעות חודרות וקשות מאוד. ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא סימני חיים. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

אמש נורה למוות בנוף הגליל עלאא סעאזי, בן 38 מנצרת. תחילה הוא נפצע באורח אנוש, והוא פונה לבית החולים על-ידי חובשים ופרמדיקים של מד"א, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.