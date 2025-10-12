חשד לרצח בגליל: בן 35 נורה למוות ברכבו

חשד לרצח בגליל: בן 35 נורה למוות ברכבו
סמוך לזירת הירי, בעראבה שליד כרמיאל, אותר רכב בוער שככל הנראה שימש את היורים • מדובר בנרצח ה-189 בחברה הערבית מתחילת השנה • המשטרה פתחה בחקירה
מחבר מיכל וסרמן
Getting your Trinity Audio player ready...
זירת הרצח בגליל
זירת הרצח בגליל צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

גבר בן 35 נורה למוות היום (ראשון) ברכבו בעראבה ליד כרמיאל. סמוך לזירה אותר רכב עולה באש שככל הנראה שימש את היורים. מדובר בנרצח ה-189 בחברה הערבית מתחילת השנה, כשבתקופה המקבילה אשתקד עמד מספר הנרצחים על 177. המשטרה פתחה בחקירה.

חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "קיבלנו דיווח על אירוע אלימות במעורבות נפגע בודד. כשהגענו למקום האירוע ראינו גבר כבן 35 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ובגופו פציעות חודרות וקשות מאוד. ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא סימני חיים. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

אמש נורה למוות בנוף הגליל עלאא סעאזי, בן 38 מנצרת. תחילה הוא נפצע באורח אנוש, והוא פונה לבית החולים על-ידי חובשים ופרמדיקים של מד"א, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.

עוד בנושא

זירת הרצח בלוד

חשד לרצח בלוד: בן 72 נורה למוות, ארבעה חשודים נעצרו

אמבולנס בנגב

חשד לרצח: צעיר כבן 20 נורה למוות ברהט

תגיות |
בחירת העורכת
  • המפגן של אוהבי ישראל: כנס הענק של הקהילה האוונגליסטית בירושלים
    "אתם השורשים שלנו": מפגן הענק של האוונגליסטים בירושלים
  • ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
    שחקנית חיזוק: ליידי גאגא תככב בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
  • "ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות
    "ירו עלינו, והמשכתי לצלם": זיו קורן חוזר לזירות הקשות
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה

אולי יעניין אותך