חשד לרצח בלוד: בן 72 נורה למוות

עלי אבו גאנם, תושב לוד, נורה למוות בשכונת פרדס שניר בעיר. במשטרה פתחו בחקירה: "הרקע סכסוך בין חמולות ברחוב הערבי"

עלי אבו גאנם, תושב לוד בן 72, נורה היום (רביעי) למוות בשכונת פרדס שניר בעיר. במשטרה פתחו בחקירת האירוע, שעל פי החשד, קרה על רקע סכסוך בין חמולות. אבו גאנם הוא הנרצח ה-186 בחברה הערבית השנה והשביעי מתחילת חודש אוקטובר, בתקופה מקבילה ב-2024 נרצחו 174 בחברה הערבית.

לפי הודעת המשטרה, שוטרי תחנת לוד פתחו בסריקות מבצעיות ובידוד הזירה. שוטרי התחנה, מערכי המודיעין והזיהוי הפלילי עשו את דרכם לזירה לבידוד ואיסוף ממצאים בזירה, לצד סריקות אחר חשודים. במד"א הודיעו כי הוא אותר בזירה ללא סימני חיים עם סימני ירי על גופו.

פרמדיקית מד"א ויולט חורי סיפרה: "כשהגענו למקום הבחנו בפצוע, גבר בן 72 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שנפגע באירוע אלימות, הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

האלימות הגואה בחברה הערבית גבתה את חייהם של שבעה בני אדם מתחילת החודש. ב-1 באוקטובר נרצחו שלושה בני אדם בשלושה אירועים שונים: נג׳ואן ניזהר סולימאן (20) נורה למוות בטמרה, אמיר מנאר פאעור (29) נורה למוות בטובא-זנגריה ו-וליד אבו עסא (44) נורה למוות באום בטין. יום לאחר מכן, זהרא אבו הילל (19) נרצחה ביריות ברהט. מוקדם יותר השבוע, נורה למוות צעיר בן 20 מרהט, וצעיר נוסף נפצע באורח קשה. ביום ראשון האחרון, וואסם באהה (50) נורה למוות בדיר אל אסד.