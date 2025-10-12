בת 9 ובן 8 נפצעו קשה בתאונות שונות בנתניה ובשומרון

בת 9 ובן 8 נפצעו קשה בתאונות שונות בנתניה ובשומרון
בת התשע פונתה לבית החולים לניאדו בעיר • בן השמונה פונה במסוק לבית החולים בילינסון בפתח תקווה
מחבר חיים גולדיטש
אמבולנס, ארכיון
אמבולנס, ארכיון צילום: נעם ריבקין פנטון, פלאש 90

ילד בן שמונה נפצע קשה אחרי שהחליק היום (ראשון) במורד רחוב כשרכב על בימבה ביישוב אלון מורה שבמועצה אזורית שומרון. ילד נוסף שרכב איתו נפצע קל ולא נזקק לטיפול רפואי. צוות מד"א פינה את בן ה-8 במסוק לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

"שני הילדים רכבו על בימבה במורד רחוב, איבדו שליטה והחליקו", מסר חובש מד"א ישראל ארבוס. "אחד מהם שכב על הכביש כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו. בשיתוף פעולה עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו יחד טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במסוק צבאי כשמצבו יציב. הילד השני נפצע קלות ולא נזקק לפינוי לבית החולים".

במקביל, בת תשע נפצעה קשה מפגיעת רכב בשדרות חיים וייצמן בנתניה. צוות מד"א פיה אותה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לניאדו בעיר.

"הילדה שכבה כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלות קשות בגופה", מסר חובש מד"א יקותיאל לוינשטיין. "הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה יציב".

אולי יעניין אותך