בת שנתיים במצב אנוש לאחר שנשכחה ברכב בדימונה

פעוטה בת כשנתיים נמצאה מחוסרת הכרה ובמצב אנוש לאחר שככל הנראה נשכחה ברכב לזמן ממושך היום (שישי). חובשים ופרמדיקים של מד"א נמצאים בזירה ומעניקים לה טיפול.

חובשי מד"א אליוסף אלמליח ויקיר טלקר סיפרו: "קיבלנו דיווח על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו במהירות למקום עם ניידת טיפול נמרץ ואופנוע חירום, הובילו אותנו אל הפעוטה וראינו שהיא מחוסרת הכרה ומבצעים בה טיפול רפואי ראשוני בתדרוך מוקד 101. סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור כ-3 שעות. המשכנו בטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, קירור ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

מקרים של שכחת ילדים ברכבים בימים החמים ממשיכים להתרבות, למרות הסכנות הידועות. רק לפני שבוע נקבע מותו של בן 3 ששהה זמן ממושך ברכב סגור בשכונה י"א בבאר שבע. לפי החשד, אימו שכחה אותו ברכב בזמן שפיזרה את הילדים במסגרות בבוקר. הוא פונה לבית החולים סורוקה תוך כדי פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

גם בחודש אוגוסט האחרון בעיצומו של גל החום החריג שפקד את האזור נהרגה ילדה בת 4 ממכת חום לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. היא הובאה למרפאה מקומית בערערה שבנגב עם כוויות בגופה אך לאחר פעולות החייאה, חובשי מד"א נאלצו לקבוע את מותה.