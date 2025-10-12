כאן רשת ב'

אחיו של אבינתן אור: "חומות ההגנה מתחילות להיסדק"

אחיו של אבינתן אור: "חומות ההגנה מתחילות להיסדק"
בריאיון בתוכנית "בנימיני וגואטה", שיתף משה אור, אחיו של אבינתן, בתחושות לקראת המפגש הקרוב • בין היתר סיפר על ההנחיות שקיבלו כדי להתמודד עם התנהגותו של אבינתן אחרי טראומת השבי ועל הקשר ההדוק עם נועה ארגמני • האזינו
מחבר מוריה קור
Getting your Trinity Audio player ready...
אבינתן אור, ארכיון
אבינתן אור, ארכיון צילום: באדיבות מטה משפחות החטופים והנעדרים

משה אור, אחיו של החטוף אבינתן אור, שיתף הערב (ראשון) בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב' בתחושותיו רגע לפני פגישתם הראשונה, אחרי שנתיים בשבי חמאס.

"אני לא מעכל את זה עדיין", אמר משה בריאיון עם רן בנימיני ומוריה קור. "החומות שהקמנו כדי להגן על עצמנו מתחילות להיסדק לאט לאט, אבל זה תהליך שהוא עדיין לא שלם".

האזינו לריאיון המלא עם משה אור בכאן רשת ב'

"פתאום יש טלפון מהקצין המלווה, 'מה מידת הנעליים של אבינתן?', מבקשים שנוציא את החפצים האישיים שלו מהשמירה, לסדר לו את החדר בבית החולים", שיתף משה. "הילדים שלי כתבו לו מכתבים, ציירו לו ציורים. זה ממש נהיה".

משה דיבר גם על הדרך שבה הוא ומשפחתו מתמודדים עם העובדה שאחיו חוזר, והסביר כי הם מקבלים הנחיות פרקטיות ממומחים כיצד להתנהג עם אבינתן לכשיפגשו אותו לראשונה. "ההנחיה העיקרית היא אורך רוח ואמפתיה כלפי כל התנהגות שיכולה להתפרץ בעקבות טראומה".

בנוסף, סיפר משה על האינטראקציה עם שורדת השבי נועה ארגמני, בת הזוג של אבינתן, שמלווה את המשפחה בתהליך ההכנה לקראת חזרתו מהשבי. "נועה תמיד הייתה חלק מהמאבק שלנו, וכעת היא מתמודדת עם סוג של סגירת מעגל, שכן היא הייתה מופרדת מאבינתן למשך זמן כה רב".

לסיום, משה שיתף בכאב ובחשש מהמפגש הראשוני של אבינתן עם המשפחה, והסביר כי הם לא יאפשרו לילדים לפגוש אותו מייד עם חזרתו, בשל חוסר הידיעה לגבי מצבו הנפשי והפיזי לאחר תקופה כה ארוכה. "נעשה את הצעדים בזהירות", הוא הוסיף.

עוד בנושא

מפגינים למען שחרור החטופים עם תמונות החטופים, ספטמבר 2025

בדרך הביתה: שמותיהם וסיפוריהם של 48 החטופים

אבינתן אור

אות חיים התקבל מהחטוף אבינתן אור

תגיות |
בחירת העורכת
  • המפגן של אוהבי ישראל: כנס הענק של הקהילה האוונגליסטית בירושלים
    "אתם השורשים שלנו": מפגן הענק של האוונגליסטים בירושלים
  • ליידי גאגא בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשנה שעברה
    שחקנית חיזוק: ליידי גאגא תככב בסרט "השטן לובשת פראדה 2"
  • "ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות
    "ירו עלינו, והמשכתי לצלם": זיו קורן חוזר לזירות הקשות
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה

אולי יעניין אותך