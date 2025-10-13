מת מפצעיו אהרון מזרחי בן ה-76 מרמת גן, שנפצע קשה מפגיעת טיל איראני במלחמה

לאחר ארבעה חודשים של מאבק על חייו בבית החולים, אהרון מזרחי מת מפצעיו הלילה. בת זוגו אתי כהן-אנג'ל נהרגה מפגיעת הטיל • אהרון הוא ההרוג ה-30 כתוצאה מהמלחמה עם איראן

עיריית רמת גן הודיעה היום (שני) כי תושבה עיר בן 76, אהרון מזרחי, שנפצע קשה מפגיעת טיל איראני במלחמת "עם כלביא" נפטר הלילה מפצעיו.

ב-13.6, במהלך המלחמה עם איראן, טיל פגע ברחוב בו התגורר מזרחי עם בת זוגו אתי כהן-אנג'ל ז"ל ששהתה בדירה בעת הפגיעה ונהרגה. מאז האירוע, נאבק אהרון על חייו בבית החולים אך הלילה הוא נפטר מפצעיו.

עיריית רמת גן מסרה כי היא "מחבקת את משפחת מזרחי בשעתם הקשה, ותמשיך ללוותם ברגישות", ראש העיר, כרמל שאמה הכהן ביקש גם כן "לשלוח תנחומים למשפחתו של אהרון ז"ל". הלוויתו של אהרון ז"ל תתקיים ביום רביעי, 15.10.25, בשעה 12:00 בבית העלמין בחולון.

משפחתו של אהרון ז״ל מסרה: "אבא וסבא שלנו היה אדם שמח, טוב לב, מלא הומור, שתמיד אהב לעזור לאחרים בלב פתוח ובנשמה גדולה, ומסירותו לילדיו ולנכדיו הייתה ללא גבול. לאחר מאבק ממושך, אנו כואבים ועצובים את לכתו וחשים אובדן גדול בלבנו".