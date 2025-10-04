מה עומד מאחורי האמירה של ליברמן - "היו זהירים"?

מה עומד מאחורי האמירה של ליברמן - "היו זהירים"?
שר הביטחון לשעבר התריע בציוץ ברשת X על מתקפה איראנית קרבה, והמליץ לאזרחים להישמר בקרבת מרחבים מוגנים. עם זאת, אלא שנכון לשעה זו, אין בידי מערכת הביטחון מידע שמצביע על כך שאיראן מתכוונת לתקוף את ישראל | וממה בכל זאת חוששים?
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
מלחמה באיראן: זירת הפגיעה בפתח תקווה
מלחמה באיראן: זירת הפגיעה בפתח תקווה צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם אמש ציוץ ברשת X ובו המליץ לאזרחי ישראל - "תחגגו ליד מרחבים מוגנים" והזהיר מפני סיבוב נוסף של לחימה מול איראן. 

כך כתב: "מי שחושב שהאירוע מול איראן הסתיים - טועה ומטעה. האיראנים כבר עובדים במרץ. מחזקים את ההגנות והיכולות הצבאיות שלהם מידי יום. העבודות באתרי הגרעין - חזרו. לא לחינם מדינות מובילות החזירו את ה'סנאפבק' - מנגנון הסנקציות על המשטר באיראן. נראה שהפעם האירנים מנסים להפתיע אותנו".

"אני פונה ישירות אל אזרחי ישראל - תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים. על הממשלה הזו אי אפשר לסמוך. עד שנתקן את הנזקים שלהם - נותר לסמוך על צה"ל ועל עצמנו".

מקורות יודעי דבר אמרו לכאן חדשות כי המתיחות בין ישראל לבין איראן קיימת. היא בת כמה שבועות, אפילו חודשים ונובעת גם משילוב של אירועים: שובו של מנגנון הסנאפבק, הצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ותזוזת כוחות אמריקניים. אך נכון לשעה זו, אין בידי מערכת הביטחון מידע שמצביע על כך שאיראן מתכוונת לתקוף את ישראל.

עם זאת, יש חשש משמעותי במערכת הביטחון ממיס קלקולציה - כלומר חשש איראני שישראל עומדת לתקוף, ועל כן הם יקדימו במתקפת מנע. כך שהמלצתו נכונה תמיד, המצב אכן נפיץ מאז "עם כלביא" ויש תחושה שהמערכה מול איראן איננה פתורה עד הסוף. אך גורמים יודעי דבר רואים באמירתו של ליברמן חסרת אחריות.

עוד בנושא

הרס ברמת גן כתוצאה מפגיעת טיל איראני, 14 ביוני 2025

דו"ח המבקר: כך כשלו רשויות המדינה בזמן המלחמה עם איראן

מערכת הגנה אווירית איראנית מתוצרת רוסיה

דיווח: איראן ביקשה מבלארוס סיוע בשיקום מערכות ההגנה שלה

תגיות |
בחירת העורכת
  • פגישה עם רוני קובן עונה 9 | פרק 33 - שולי רנד
    הקרע בעם וחשבון הנפש עם עצמו. שולי רנד אצל קובן
  • "אליאס" חוזר בגדול: משחק הקופסה שכבש את הטיקטוק - ונעלם מהמדפים
    משחק הקופסה שכבש את הטיקטוק - ונעלם מהמדפים
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?
    בריונות ופדופיליה: הצד האפל של המשחק הפופולרי
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית

אולי יעניין אותך