אביו של גיא גלבוע דלאל: "הוא הוצף רגשית מהשפע - העיניים שלו נפערו מכדור שוקולד ושקית במבה"

"אתמול ישבנו לארוחת ערב משפחתית, לראשונה מזה שנתיים"
אילן דלאל סיפר לכאן חדשות מבית החולים בילינסון על היממה הראשונה של גיא חזרה בישראל, ועל אות החיים שקיבלו ממנו לפני חודשיים ורק עכשיו ניתן לספר עליו
גיא גלבוע דלאל בבית החולים בילינסון
גיא גלבוע דלאל בבית החולים בילינסון צילום: גיא אנטונובסקי /לע"מ

אילן דלאל, אביו של גיא גלבוע דלאל ששרד את השבי במשך שנתיים, סיפר היום (שלישי) לכאן חדשות על היממה הראשונה של בנו חזרה בבית. מבית החולים בילינסון, שם מאושפז גיא, שיתף אילן בהתרגשות והאושר ובאתגרים שניצבים בפני בנו.

"אתמול ישבנו לארוחת ערב משפחתית, לראשונה מזה שנתיים", הוא סיפר בהתרגשות. "אנחנו עוטפים אותו ולא עוזבים אותו לשנייה". לדבריו, גיא היה "בעייתי עם אוכל" לפני שנחטף, וכשחזר אמר "'עכשיו אני אוכל הכל, אין לי סטנדרטים', זה אחרי שהוא התרגל לאכול אורז מעופש". 

"פתאום הוא התלהב מאוד לראות שפע, לראות אור ואנשים אחרי כל הזמן הזה. זה היה בשבילו הצפה רגשית". הוא סיפר שאחותו של גיא הביאה לו כדור שוקולד, אחרי ששנתיים הוא לא טעם שוקולד: "העיניים שלו נפערו, הוא אמר 'וואו'", הוא מספר. "הוא ראה שקית במבה והתלהב. שקית במבה!".

על מצבו הרגשי, אילן מספר שגיא מתאר את תקופת השבי בנונשלנטיות: "הם עדיין עם ההגנות שהם בנו לעצמם בשנתיים האלה. שמענו ממנו דברים מאוד קשים שעבר שם והוא מדבר על זה ברוגע". אילן גם שיתף כי ביממה האחרונה התבררה תמונת המצב הרפואית של גיא יותר: "אנחנו מתחילים לגלות את הנזקים. יש לו אוזן שלא שומעת, דלקות ועוד. אני מקווה שאלה דברים הפיכים".

במשך זמן רב לא ידע גיא מה עלה בגורל אחיו גל, שהיה איתו במסיבה ב-7 באוקטובר. הוא גילה על כך אחרי שהוציאו אותו מהמנהרה בה היה עם אביתר דוד, אז הורשה לראות מעט טלוויזיה.

אילן אף חשף כי משפחתו קיבלו מגיא מכתב מהשבי: "עכשיו אפשר לספר שלפני חודשיים קיבלנו מגיא מכתב שהועבר אלינו על ידי הצלב האדום. הוא כתב כמה הוא מתגעגע אלינו ושהמחשבות עלינו מחזיקות אותו שם ונותנות לו כוח. זה היה בשבילנו דבר אדיר. הוא אמר שהוא מקווה לחזור לפני יום הולדת 18 של אחותו, וברוך השם הוא חזר. ראינו שיש לו כתב מסודר ושהוא כותב בהיגיון, זה נתן לנו הרבה אוויר".

