"התייחסו כמו אל חיות": עדויות שורדי השבי - סבלו מהתעללויות וחקירות, ואיבדו משקל רב

עם חזרתם של 20 שורדי השבי לישראל, סיפרו על שעבר עליהם בשבי חמאס. האחים זיו וגלי ברמן לא נפגשו, לחטוף אחר שיקרו שמשפחתו נרצחה. כל החטופים סבלו ממזון מועט ודל. לאחר מבצע ארנון מרבית החטופים הורדו למנהרות

לאחר שחרורם היום (שני) של 20 החטופים, נחשפות עדויות קשות של שורדי השבי מהתקופה בה הוחזקו על ידי חמאס. כל השורדים איבדו משקל רב מגופם, אחרים סבלו מהתעללויות וחקירות. האחים זיו וגלי ברמן לא נפגשו בשבי, אך ידעו על החטיפה של השני.

כל 20 החטופים ששוחררו היום היו במנהרות, מאחורי סורגים, תקופה ממושכת, והעידו על מחסור חמור במזון. חלקם סיפרו שמחבלים ערכו ארוחות מולם והתחייסו אליהם כחיות. כל החטופים השילו עשרות קילוגרמים ממשקל גופם. חלקם אף איבדו שליש ממשקל גופם. החטופים אמרו שלא ניתן להם מספיק מים, שחשו רעב וצמא כל הזמן, ושאת מעט מאוד המזון שקיבלו, בעיקר קטניות, נאלצו לחלוק. חטוף שחייך הוענש והועבר לצינוק.

תקופת השבי הראשונה היתה הקשה ביותר. לאחר שנה, חלקם נלקחו לדירות מעל האדמה בתוך שכונות מגורים. חלק מהחטופים שהו במחנות המרכז, באוהלי עקורים בתוך אוכלוסייה אזרחית ובהמשך עברו בין כמה מקומות - גם בעיר עזה. כשצה"ל החל מחדש את התמרון הקרקעי, הם שמעו את התקיפות מהאוויר, אז גם היחס של המחבלים הפך לעוין. אחד החטופים סיפר: "איימו להרוג אותי, אמרו שלא ימצאו אותי אף פעם".

חטוף אחר סיפר שהיו מכניסים חטופים לבידוד למשך ימים. לחטוף נוסף נאמר שמשפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. כל החטופים למדו ערבית בשבי.

העדויות מאריאל קוניו, שנחטף על ידי ארגון ועדות ההתנגדות העממית, ורום ברסלבסקי שנחטף על ידי הג'יהאד האיסלמי, היו בשבי לבד בדרום הרצועה. רק ביממה האחרונה, כך לפי מקורות, הם נלקחו לחטופים נוספים ועודכנו על כך שהם צפויים להשתחרר. אריאל קוניו עודכן לפני שנלקח לחטופים האחרים שאח שלו דוד בחיים, ושבת זוגו ארבל יהוד שוחררה מהשבי.

שגב כלפון גילה רק היום שחברו אסף הרוש, שהיה איתו במסיבה, ניצל.

העדויות מזיו וגלי ברמן: כל אחד מהאחים ידע שהשני נחטף וידעו שאמילי נחטפה, אבל הם לא שהו יחד. בתקופה שזיו הוחזק עם בכירי חמאס הוא קיבל יותר אוכל.

אחרי מבצע ארנון מרבית החטופים ירדו החטופים למנהרות והגישה שלהם לתקשורת צומצמה מאוד.

נמרוד כהן ומתן אנגרסט, החיילים, עברו התעללויות ותחקורים ארוכים. שניהם ידעו מה עלה בגורל חבריהם לטנק ומצבם הנפשי היה קשה בזמן השבי. נמרוד נחשף למאבק של אביו בתקשורת ואף סיפר לו על כך כשנפגשו היום. "שמעתי שעשית הרבה בעיות", אמר לאביו.

גיא גלבוע דלאל ואלון אהל נפגשו לראשונה בעיר עזה.