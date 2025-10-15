צעיר בן 21 מירושלים נעצר בחשד שאיים לרצוח את רה"מ

צעיר בן 21 מירושלים נעצר בחשד שאיים לרצוח את רה"מ
הצעיר נעצר לאחר שכתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו על ראש הממשלה נתניהו: "בא לי לטבוח בו עם אקדח". השופט בדיון הארכת המעצר: "אין מחלוקת באשר לקיומו של חשד סביר, עולה חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין" • כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון בחשד שאיים על רה"מ
מחבר חיים גולדיטש
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: מארק ישראל סלם, פול, פלאש 90

המשטרה עצרה ביום שני בערב צעיר בן 21 שמתגורר בירושלים בחשד לאיומים על ראש הממשלה נתניהו. זאת, לאחר שכתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו: "בא לי לטבוח בו עם אקדח". כך פורסם היום (רביעי).

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים, ובית משפט השלום בירושלים האריך אתמול את מעצרו ביומיים. נשיא בית משפט השלום, השופט שמואל הרבסט, כתב בהחלטה: "אין מחלוקת באשר לקיומו של חשד סביר, החשוד מודה במיוחס לו ואין מחלוקת באשר לעילה הנובעת ממסוכנות".

עוד כתב השופט בהחלטתו: "לדברי המשיב, הוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש. פעולות החקירה ברובן הסתיימו ועל כן אין בכך עילה למעצרו, אך עם זאת מצבו הכלכלי וצורת דיבורו מעלים חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין, ומשום כך אני מורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת בעניינו אחריותו למעשיו וכשירותו לעמוד לדין".

כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון בחשד שאיים על רה"מ

יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה היום (רביעי) כתב אישום חמור נגד תושב ראשון לציון בן 46, החשוד בעבירות איומים בשלושה מקרים שונים, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשוד נעצר לאחר שהגיע לבסיס הקריה בתל אביב ואיים לרצוח את ראש הממשלה, בני משפחתו, את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר וכן לפגוע באנשים ששהו בסמוך בכיכר החטופים. במסגרת דיון בהליך, איים הנאשם בפני השופט כי ירצח את ראש הממשלה והשר לביטחון פנים ואף סימן תנועת שיסוף בידו.

עוד בנושא

נתניהו

כתב אישום הוגש נגד המפגינה שתכננה לפגוע בחיי ראש הממשלה

רה

סאות'פארק עם ביקורת על נתניהו: "הופך יהודים לאומללים"

תגיות |
בחירת העורכת
  • גל גדות, עידן עמדי, נטלי פורטמן
    "סוף-סוף!": התגובות בעולם התרבות לשחרור החטופים
  • האיום הוסר? הדיון באירופה על הדחת ישראל מהאירוויזיון נדחה
    אז עכשיו מה יהיה עם ישראל באירוויזיון?
  • דיאנג'לו בהופעה בשיקגו, 2000
    הזמר זוכה הגראמי דיאנג'לו הלך לעולמו בגיל 51
  • חזרו לרקוד את החיים: אחרי שנתיים קשות של שבי - כל חטופי הנובה החיים שבו לישראל
    חזרו לרקוד את החיים: סיפוריהם של חטופי הנובה ששבו הביתה
  • היום הכי שמח בכיכר החטופים
    "שיא של אחדות": היום הכי שמח בכיכר החטופים

אולי יעניין אותך