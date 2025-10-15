צעיר בן 21 מירושלים נעצר בחשד שאיים לרצוח את רה"מ

הצעיר נעצר לאחר שכתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו על ראש הממשלה נתניהו: "בא לי לטבוח בו עם אקדח". השופט בדיון הארכת המעצר: "אין מחלוקת באשר לקיומו של חשד סביר, עולה חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין" • כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון בחשד שאיים על רה"מ

המשטרה עצרה ביום שני בערב צעיר בן 21 שמתגורר בירושלים בחשד לאיומים על ראש הממשלה נתניהו. זאת, לאחר שכתב בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו: "בא לי לטבוח בו עם אקדח". כך פורסם היום (רביעי).

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים, ובית משפט השלום בירושלים האריך אתמול את מעצרו ביומיים. נשיא בית משפט השלום, השופט שמואל הרבסט, כתב בהחלטה: "אין מחלוקת באשר לקיומו של חשד סביר, החשוד מודה במיוחס לו ואין מחלוקת באשר לעילה הנובעת ממסוכנות".

עוד כתב השופט בהחלטתו: "לדברי המשיב, הוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש. פעולות החקירה ברובן הסתיימו ועל כן אין בכך עילה למעצרו, אך עם זאת מצבו הכלכלי וצורת דיבורו מעלים חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין, ומשום כך אני מורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת בעניינו אחריותו למעשיו וכשירותו לעמוד לדין".

כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון בחשד שאיים על רה"מ

יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה היום (רביעי) כתב אישום חמור נגד תושב ראשון לציון בן 46, החשוד בעבירות איומים בשלושה מקרים שונים, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשוד נעצר לאחר שהגיע לבסיס הקריה בתל אביב ואיים לרצוח את ראש הממשלה, בני משפחתו, את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר וכן לפגוע באנשים ששהו בסמוך בכיכר החטופים. במסגרת דיון בהליך, איים הנאשם בפני השופט כי ירצח את ראש הממשלה והשר לביטחון פנים ואף סימן תנועת שיסוף בידו.