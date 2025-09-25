סאות'פארק שבה למסך, עם ביקורת על נתניהו: "הופך את חיי היהודים לאומללים"

הסדרה הוותיקה חזרה לשידור עם פרק ביקורתי במיוחד על המלחמה בעזה. אימו של הילד היהודי קייל טסה לישראל והטיחה האשמות בנתניהו: "מי אתה חושב שאתה, הורג אלפים ומשטח שכונות, ואז עוטף את עצמך ביהדות כאילו זה איזה מגן מביקורת?"

סדרת האנימציה הסאטירית "סאות'פארק" תקפה הלילה (חמישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרק חדש שעסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפרק החמישי של עונה 27 שקיבל את השם Conflict of Interest, טסה אימו של הילד היהודי קייל - שילה ברופלובסקי - לישראל כדי להתעמת עם נתניהו.

הפרק התחיל כשתלמידי בית הספר בסאות'פארק מתלהבים מאפליקציות הימורים חדשות. אחד ההימורים שעצבן את קייל הוא: "האם אמא של קייל תתקוף את עזה ותהרוס בית חולים פלסטיני?". קייל כעס על הזיהוי בין יהודים אמריקנים לצבא הישראלי וניסה להסיר את ההימור מהאפליקציה.

כאשר תושבי סאות'פארק המשיכו להציק לאמא של קייל לגבי עמדתה בסכסוך, היא מחליטה לטוס לישראל ולהתעמת עם האחראי. במשרדו של נתניהו, היא צועקת עליו: "הנה אתה, מר נתניהו! מי אתה חושב שאתה, הורג אלפים ומשטח שכונות, ואז עוטף את עצמך ביהדות כאילו זה איזה מגן מביקורת?".

צפו בקטע מסאות'פארק (מתוך South Park באדיבות Comedy Central , South Park Studios)

היא ממשיכה ומאשימה אותו ב"הפיכת החיים של היהודים לאומללים, והחיים של יהודים אמריקנים לבלתי אפשריים!" כמו שמציינת הביקורת בפרק, משפחת ברופלובסקי מבוססת על הרקע של יוצר הסדרה מאט סטון כיהודי-אמריקני שגדל בקולורדו.

במקביל לעלילה שנוגעת בסכסוך הישראלי-פלסטיני, הפרק המדובר לועג ליו"ר ה-FCC (רשות התקשורת הפדרלית) ברנדן קאר וקרבתו לטראמפ והשטן, וכל זה על רקע סערת ההורדה הזמנית של תוכנית האירוח של ג'ימי קימל.

בסצנה אחת, כאשר סגן הנשיא ג'יי די ואנס מבקר את קאר בבית חולים, הרופא מזהיר שאם הטוקסופלזמה תגיע למוחו של קאר, הוא עלול "לאבד את חופש הביטוי שלו". ואנס שמח לשמוע שקאר במצב קריטי כי הוא רוצה להרחיק כל מי שיכול לתפוס את מקומו בדרך לנשיאות.

שידור הפרק נדחה בשבוע ממועדו המקורי ב-17 בספטמבר עקב עיכובים בהפקה. היוצרים טריי פרקר ומאט סטון הודו ש"כשעושים הכל ברגע האחרון לפעמים לא מסיימים בזמן".