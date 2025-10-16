הרמטכ"ל בציון שנתיים ל-7.10: "נמשיך לתחקר את אותו יום"

ישראל מציינת היום (חמישי) את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל. דגלי הלאום יורדו לחצי התורן ואירועי זיכרון ייערכו ברחבי הארץ. טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכת הביטחון במלחמה, במעמד ראשי המדינה ובני משפחות שכולות, יתקיים בהר הרצל בירושלים ב-11:00. בשעה 14:00 יחל שם טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים האזרחים במלחמה.

הרמטכ"ל אייל זמיר כתב בפקודת היום לחיילי צה"ל כי בבוקר שמחת תורה לפני שנתיים נפרצו גבולותינו, המלחמה חצתה אל סף ביתנו וזרעה בשדות הנגב אש, קטל ושכול. "ב-7 באוקטובר צבא ההגנה לישראל כשל במשימתו להגן על המדינה ועל אזרחיה", מסר הרמטכ"ל זמיר. "התיקון לכך מגיע מבפנים, מאיתנו. אנו מתחקרים ונמשיך לתחקר את אירועי אותו יום ואת המלחמה כולה. אנו חבים זאת לחטופים, לנרצחים, לחללים, לפצועים ולמדינת ישראל כולה".

לוח אירועים

09:00: טקס לציון יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר בכנסת.

10:00: טקס זיכרון קהילתי לזכר 64 חברות וחברי הקיבוץ שנרצחו ונפלו בכפר עזה ב-7 באוקטובר.

11:00: טקס אזכרה לזכר חללי מלחמת "חרבות ברזל" בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים.

14:00: הטקס הלאומי לזכרם של נפגעי פעולות האיבה שנרצחו בטבח 7 באוקטובר, באנדרטת נפגעי פעולות האיבה בהר הרצל.