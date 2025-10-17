כתב אישום נגד בן 21 שאיים לרצוח את נתניהו

הנאשם פרסם פוסט בו כתב על ראש הממשלה: "בא לי לטבוח בו עם אקדח". כתב האישום מייחס לו עבירה של איומים

יחידת התביעות המשטרתית הגישה היום (שישי) כתב אישום נגד תושב אילת בן 21 בגין איומים על חייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מכתב האישום עולה, כי על רקע תחושותיו האישיות כלפי ראש הממשלה, הנאשם העלה סרטון בו צילם עצמו מתבטא באופן מאיים. בין היתר אמר החשוד: "בא לי לטבוח בו מה זה לטבוח בו אתם לא מבינים לטבוח בו עם אקדח כן להרוג אותו זהו, זה מה שיש לי להגיד".

הנאשם פרסם את הסרטון בערב שמחת תורה, בשעות בהן חמאס שחרר חטופים והעביר אותם לידי ישראל.

עוד נודע במסגרת החקירה, כי כשעה וחצי לערך לאחר פרסום הסרטון ברשת החברתית, התקשר לנאשם אדם בשם שלומי וביקש מהנאשם למחוק את הסרטון, אך הנאשם לא עשה כן.

מן המשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל עבירת איומים, וכלפי נבחרי ציבור בפרט. נמשיך לפעול בנחישות ובמהירות למיצוי הדין עם כל מי שינסה לפגוע, לאיים או להטריד נבחרי ציבור ואישי ציבור, וננקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותינו כדי למנוע הישנות מקרים מסוג זה".