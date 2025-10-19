החטוף החלל אוריאל ברוך הובא למנוחות: "לא חלמתי שאצטרך להספיד אותך"

אוריאל ברוך, שנרצח ב-7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, הובא היום (ראשון) למנוחות, לאחר שהושב לישראל ביום רביעי האחרון במסגרת העסקה. הלווייתו נערכה בבית העלמין הר המנוחות בירושלים.

אלמנתו רחלי נפרדה: "תמיד ידעתי שאתה אל-מוות, היחיד שפיצח את הסוד. לצערי הרב ברגע אחד מפלצות לקחו אותך מאיתנו. מכל הגברים בעולם היית היחיד שיכול להעות בעלי. איך ילדה בת 31 צריכה לקבל את התואר אלמנה? לפני שש שנים הגעת לחיי וזה היה מושלם וכך נולד אופק, כמה היית גאה בו וכמה היית אוהב".

אוריאל ברוך

נעמי, אימו של אוריאל, אמרה מעל הקבר: "תמיד מצאת מילה טובה, אהבת את כולם וכולם אהבו אותך. תמיד מוקף באלפי אוהבים כי נגעת בלב של כולם. חזית את העתיד שלך כשאמרת שתמות במסיבה ושכולם יכירו אותך. אני גאה באור שהפצת בריקודים ובחיוך שלך".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אני מבקש סליחה בשם כל מדינת ישראל, סליחה שלא הצלנו אותך, סליחה שזה לקח הרבה זמן להביא אותם. מדינה שרוצה להיות ראויה לתושביה חייבת לדעת לבקש סליחה ולדעת לתקן. אני מודה למשפחת ברוך על כך שאתם בוחרים בחיים כל יום".

אוריאל הושב לקבורה בישראל יחד עם החטופים תמיר נמרודי ואיתן לוי בשבוע שעבר. דובר צה"ל מסר על נסיבות מותו של אוריאל, בן 35 במותו, כי הוא נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה מעיקול מפלסים, לאחר שנמלט מפסטיבל הנובה.

אוריאל, תושב גבעון היה נשוי לרחלי ואב לשניים, בני 8 ו-5. כשלושה שבועות לאחר הטבח, התבשרה משפחתו כי הוא נחטף לעזה וב-26 במרץ 2024 עודכנה המשפחה על הירצחו ב-7 באוקטובר וחטיפת גופתו לעזה. אוריאל עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו, הוא הגיע למסיבת הנובה יחד עם חברו מיכאל כדי לבלות.